Identifica pel carrer un lladre que havia entrat a casa seva i li troben un maletí amb 157.000 euros

Un home va ser detingut dilluns com a presumpte autor d'un robatori amb força en un domicili que va tenir lloc el setembre passat després que la víctima l'identifiqués caminant per la. Però això no és tot, quan lael va detenir, li van trobar unEls fets van tenir lloc poc després de les vuit del matí, quan la víctima del robatori de fa mig any va trobar-se amb el presumpte lladre. De seguida en va informar la Guàrdia Urbana, que. Els agents el van escorcollar i també van registrar el maletí que duia, dins del qual van trobar 156.895 euros.Després de corroborar que aquells diners no pertanyien a l'home ni tampoc a la víctima del robatori del setembre, s'han posat a disposició delper una infracció a la hisenda pública. El cos policial investiga ara el succés.

