Després de dies de treva,. I ho farà de manera generalitzada al, així com al sud de les, a causa de la baixa cota, que arribarà a caure fins als 800 metres. També cauran les temperatures de manera brusca, sobretot al final del dia.De fet, elha activat un avís de perill moderat per neu, on s'acumularan quantitats abundants i localment molt abundants. També nevarà, tot i que amb menys intensitat, a la resta del Pirineu. Sobretot, a l', la, eli elLahi tindrà molt a veure. Difícilment se superaran els 10 graus a qualsevol lloc del país i s'arribaran a registrar 2 graus a Lleida, 4 a Girona, 5 a Tarragona i 8 a Barcelona. El cel estarà ennuvolat tota la jornada i el vent bufarà amb força a l'interior durant la tarda.

