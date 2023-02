Totes les alertes dees van encendre fa uns dies a. Centenars de persones van començar a mostrari, a més a més, tenien un nexe comú: tots estavenSalut va començar aels fets i va determinar que es tractava d'un. Entre elshi ha, entre elles treballadors i nens i adults queDesprés d'iniciar unaque ha comptat amb la plena col·laboració del Grup Blasi, el propietari del càmping, ja s'ha pogut. Tots els indicis apunten que unaseria l'origen del brot massiu de gastroenteritis al càmping de Cambrils.L'Agència Catalana de Salut va agafari va poder establir la presència deque serien compatibles amb els símptomes que han presentat els afectats pel brot. Tanmateix, no tots els afectats per aquests'hauriena través de l'aigua, ja que alguns d'ells podrien haver-se vist afectats per laque genera la convivència.Eles vael passat 11 de febrer, i segons el mitjà de paper es va iniciar amb un grup provinent de l'Aràbia Saudita. A partir d'aquí, diversos grups d'estudiants de diferents països que estan realitzant una estada esportiva a Cambrils s'haurien anat contagiant.i no han necessitat atenció hospitalària. Els afectats pel brot a Cambrils mostren els típicsd'unadurant unes 24 hores. Salut indica que el brot ja està remetent, ja que el ritme d'increment de casos ha perdut velocitat.

