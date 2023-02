​Pas endavant per a l'electrificació del port de Barcelona

Una inversió de 110 milions d'euros

El consell d'administració del Port de Barcelona ha aprovat aquest dimecres l'inici de la, considerada el “pal de paller” del projecte perde la infraestructura portuària. El pressupost global –entre la licitació, execució i el manteniment durant dos anys, entre d'altres- és deEl president del Port de Barcelona,, ha afirmat que l'aprovació de la licitació és un “pas significatiu”després de les dues proves pilot a la terminal de contenidors Best, on està previst que s'hi iniciïn a partir de l'abril, i la del moll de Sant Bertran, a punt de ser adjudicat. Els dos projectes estarani recolliran dades de cara a optimitzar la instal·lació de la resta.L'inici del procés per a la construcció de la futura subestació elèctrica, considerat com un dels elements principals del, requereix l'autorització del consell de ministres. Està previst que la subestació estiguii la licitació inclou que l'empresa que se l'adjudiqui es faci càrrec del manteniment durant dos anys.A més, Salvadó ha recordat que aquest mes s'ha atorgat el permís de connexió que el port de Barcelona va sol·licitar a Red Eléctrica i que inclou la futura subestació Cerdà prop de la Ronda Litoral. Segons la infraestructura portuària, ara podrà accedir a l'accés al subministrament en alta tensió i suposarà un pas més cap a la descarbonització i els vaixells apaguin els motors i es connectin a la xarxa elèctrica quan estiguin amarrats a port.Per fer realitat el projecte Nexigen , està previst que el port de Barcelonaen adequar els seus molls fent possible que els vaixells es connectin a una xarxa elèctrica mentre estiguin atracats. D’aquest total, 90 milions d’euros corresponen a les inversions que es faran en els sistemes OPS (onshore power supply) de connexió.Quan estiguin electrificats tots els punts d’atracada dels creuers, el moll Prat i les terminals de ferris de la dàrsena de Sant Bertran i el moll de Costa, s’eliminaran 66.000 tones de CO2 i 1.234 tones de NOx de les emissions de l’activitat portuària. Això representadurant la seva estada i eliminar el 22% de les emissions de NOx i CO2 de tota l’activitat portuària.

