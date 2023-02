Els Mossos alerten: aquest missatge de Correus és una estafa

Adverteix els teus pares o avis d'aquesta estafa: el fals missatge de Correus que arriba per mòbil i que demana fer un pagament de duanes per poder rebre un paquet. Es tracta de petits imports a pagar i per això enganyen fàcilment les víctimes #VetllemPelsNostres pic.twitter.com/9bB46xL0B1 — Mossos (@mossos) February 21, 2023

", comença el comunicat dels Mossos d'Esquadra. Les estratègies de "", que persegueixen robar dades bancàries i privades dels dispositius de les víctimes, afecten principalment la gent gran, i aquesta n'és una. Es tracta de "".L'engany consisteix en unenviat des d'un compte que usurpa la identitat de l'empresa públicai que demana fer un pagament de duanes per poder rebre un paquet inexistent.. Diu així: "El seu paquet està llest per l'entrega, confirmi el pagament de duanes de (1,79€) en el següent enllaç".No es descarta que hi hagi altres missatges fraudulents similars i que demanin imports semblants. Sigui com sigui, es poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i supressió al tractament de les vostres dades personals. L'proporcionarà la informació necessària per fer-ho. De tota manera, cal evitar sempre refiar-se de correus electrònics desconeguts o que no s'hagin sol·licitat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor