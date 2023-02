Els trucs de Maria Nicolau per cuinar la col sense que faci pudor

🔴 Què podem fer perquè la col faci menys pudor quan la cuinem? Doncs poqueta cosa, però Maria Nicolau (@MAlbercocs) té alguns consells#TotEsMouTV3 ▶ https://t.co/GNLMX2W4Gq pic.twitter.com/BuQfesMz09 — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) February 22, 2023

L'hivern és temps de, un aliment amb més calci que la llet i més vitamina C que les taronges. ja ho diu el refraner popular: "La bona col ha de ser feta pel juliol", quan es planta a l'hort. Pot agradar més o menys, però és un. Això sí, cal anar amb compte a l'hora de cuinar-la, perquè pot deixar la casa impregnada d'unPer aquest motiu, la popular cuinera catalanaha compartit diversos trucs per evitar el pudent inconvenient en el Tot es mou de TV3. La clau està en lesque, si es trenquen, alliberen compostos anomenats precursors enzimàtics que produeixen compostos sulforosos. Sabent això, hi ha dues mesures evidents: encendre l'extractor i minimitzar els trencaments d'aquestes capsules vegetals.Més enllà d'això, Nicolau recomana coure la col durant menys temps. "Així també es mantenen les seves propietats", explica. De la mateixa manera, recomana. I una curiositat: quan prepara un trinxat, sempre treu el tronc central, que aprofita per fer caldo o crema.

