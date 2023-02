Localitzen 10 planetes potencialment habitables a prop del sistema solar

Nou avenç cap al descobriment de vida extraterrestre. El, ubicat a, ha publicat aquest dimecres dades de 20.000 observacions obtingudes entre el 2016 i el 2020 d'una mostra de, que han fet possible el descobriment de. L'estudi s'ha publicat a la revista especialitzada Astronomy & Astrophysics.El projecte, que es finança amb fons espanyols i alemanys, empra un instrument construït a l', a la ciutat andalusa, amb el propòsit de trobar exoplanetes similars a la Terra -rocosos i temperats-, amb possibilitat d'albergar aigua a la superfície si estan situats a l'anomenada "zona habitable" de la seva estrella.En el període 2016-2020, Carmenes ha descobert i confirmat, amb masses més de 50 vegades superiors a la de la Terra;, de 10 a 50 masses terrestres; i, de fins a 10 masses terrestres. Ara, una desena d'aquests podrien albergar vida o tenir les característiques per fer-ho.L'instrument emprat rep el mateix nom que el projecte i és unque opera a l'òptic i l'infraroig proper, és a dir, un aparell que mesura tant la llum visible com la infraroja dels objectes cap als quals apunta. Es va instal·lar el 2015 a l'Observatori de Calar Alto, amb l'objectiu de trobar exoplanetes de tipus terrestre en estrelles fredes properes, les anomenades. La llum recollida d'una estrella determinada, l'espectre estel·lar, pot delatar la presència d'exoplanetes, ja que permet mesurar els petits moviments de l'estrella produïts per l'atracció gravitatòria dels planetes que l'orbiten.Els espectres d'alta resolució que s'obtenen amb Carmenes serveixen peramb una precisió d'un metre per segon, fet que representa un repte tecnològic de primer nivell. Això permet trobar planetes petits al voltant de les estrelles de baixa massa.

