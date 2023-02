Estem fent una intervenció en una grua que ha tingut una fallada mecànica a l'av. Paral·lel.



En caure, el braç ha colpejat un balcó.



No hi ha hagut ferits.

També hi ha col·laborat la @gubbarcelona.#BombersBCN pic.twitter.com/uwInv1AsCh — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) February 22, 2023

Ensurts dels grossos a. El braç d'una grua ha destrossat per complet un balcó a l'avingudade la capital catalana. L'accident s'ha resolt amb l'actuació dels-que han acordonat la zona per evitar despreniments- i lade la ciutat i no s'han hagut de lamentar ferits.Els fets s'han produït quan unade la grua ha provocat que el seu braç colpegés directament el. Ara, seran els propietaris qui hauran de pagar la, ja que l'aparell estava actuant a la

