«Tornar sempre és la millor part de l’aventura», que deien aquells

, deixant-me absolutament invàlida al llit, afònica com no ho havia estat mai, i amb unes febres històriques que el ni el Paracetamol de 5 grams em va fer baixar. No he vingut a fer llàstimes –ja sé que això no és un consultori mèdic, ni psicològic, ni tampoc un espai on queixar-se constantment a canvi de clics. Però durant la meva tediosa malaltia, els meus únics companys de batalles van ser els Kleenex, les pastilles de potassa –que no van funcionar, perquè vaig estar tres setmanes sense poder articular paraula davant dels micròfons del cap de setmana de Catalunya Ràdio— i la televisió. Ara no descobriré la penicil·lina dient que la televisió, com la ràdio, acompanya. Que als anys cinquanta els grans estudis de Hollywood van tremolar quan van veure que la caixa tonta havia vingut a les llars nord-americanes per quedar-se tampoc és una novetat. I que l’ésser humà s’està convertint en una màquina i un recipient de nostàlgia, tampoc. Si no, que li diguin al grup Inditex, que a cada botiga de roba tenen col·leccions reminiscents dels anys 80 perquè els Millennials (i m’hi incloc) volen assemblar-se als personatges d’Stranger Things.que qualsevol temps passat va ser millor, una afirmació que tampoc és necessàriament nova –la mítica Karina ja ho va cantar a finals dels 60—, però que davant la crisi econòmica, social i política que inunda les nostres vides diàries postpandèmia, sembla haver crescut. La televisió i el cinema han estat els primers a aprofitar-se’n: hi ha més reboots, revivals, i renovacions de franquícies que idees originals. Algunes, amb més èxit –Ghostbusters: Afterlife em va emocionar —i d’altres, amb menys traça –potser realment no calia fer una sèrie seqüela de Willow. Però també diré que, durant aquells dies crítics en què no vaig sortir del llit gairebé ni per anar al lavabo, vaig estirar el bot salvavides de la nostàlgia i vaig aprofitar per recuperar una sèrie que, des de la seva última emissió, no havia tornat a veure sencera: Brooklyn Nine-Nine.després dels seus dies a Saturday Night Live. A altres potser us venen al cap mems que han plegat les xarxes. I alguns potser esteu arrugant el nas pensant, és aquella sèrie en què canten I Want It That Way a una roda de reconeixement policial? Sí a tot. I si no heu vist aquest cold open, us adverteixo que té el poder de fer-vos venir ganes de veure una sèrie en només un minut vint-i-vuit segons., i Andy Samberg em semblava –i encara m’ho sembla— un dels millors còmics de les últimes generacions. En aquella època, només s’havien estrenat dues temporades, i vaig berenar-me-les en menys de tres dies –sobre les maratons sobrehumanes per veure sèries en parlarem un altre dia. Em va atrapar per molts motius: el primer de tots, els personatges, tan acuradament delimitats i dibuixats que eren pràcticament persones reals que tenia la sensació de conèixer. L’humor, a mig camí entre un sketch i un capítol de The Office i Parks and Recreation (els seus creadors surten del writers room d’aquesta última), em feia riure en veu alta nombroses vegades al llarg dels vint-i-pocs minuts que duraven els episodis. I la seva facilitat per trencar un gènere aparentment tan mastegat com és el police procedural (CSI, Castle, Criminal Minds) em va deixar bocabadada. De seguida es va convertir en una d’aquelles sèries que recomanava a tothom que em donés més de cinc minuts de conversa. Des d’aquí demanar perdó a totes aquelles persones a qui vaig donar la turra amb el tema.vaig portar el dol com si se m’hagués mort un familiar. Que NBC la rescatés per donar-li unes quantes merescudíssimes temporades més de vida va curar-me en tots els sentits. I quan vaig veure l’últim capítol, tan fidel a tots els personatges com autohomenatge a les vuit temporades i als espectadors, em vaig aixecar a aplaudir. Poques vegades havia vist una conclusió tan majestuosa com aquella.Més enllà de la polèmica amb Fox, Brooklyn Nine-Nine era una comèdia sobre una comissaria de Brooklyn en què els protagonistes eren uns investigadors que resolien casos de manera ràpida i precisa i formaven una família. No és la millor premissa per tenir en una sèrie que s’emet en ple moviment Black Lives Matter. La comèdia mai va fugir de la polèmica, ben al contrari: constantment reflexionava sobre la violència policial, el drama de les armes als Estats Units, el col·lectiu LGTBI, i la política nord-americana amb un punt crític, punyent, i d’esquerres. Els guionistes fins i tot van optar per reescriure tota l’última temporada davant la problemàtica BLM per reconduir les trames dels seus protagonistes, que van acabar reflectint decisions profundament crítiques amb la policia estatunidenca i que, alhora, eren fidels al desenvolupament dels seus personatges. Que ho van fer tot bé, vaja.Segurament per això l’havia triat com a sèrie per tenir de fons abans d’anar a dormir, per sentir-me acompanyada i segura. Per això, quan l’autoreproducció de Netflix em va recomanar veure de nou el primer capítol vaig dir, calla, gairebé no el recordo, a veure que tal. I vaig acabar veient capítol rere capítol fins que el cor se’m va tornar a encongir quan vaig veure’n l’últim.Friends s’endú la palma, en aquest sentit, com també ho fa Community. I sempre que ho faig acabo amb aquesta sensació d’haver-me retrobat amb un amic que feia temps que no veia; amb aquella escalfor al pit que difícilment s’oblida., no busquem trobar gags que no recordàvem o un recurs narratiu que en el primer visionat no vam apreciar prou, tot i que això sovint és una conseqüència força sorprenent i positiva de l’acció. El que busquem, sens dubte, és comoditat. Busquem seguretat, riures, una història que ja sabem com acaba. Perquè davant l’ansietat de les nostres vides diàries, en què hem de patir per pagar un lloguer, arribar a final de mes, i que no ens facin fora de la feina, és molt reconfortant desconnectar el cervell i reconnectar amb vells amics que ens asseguren uns minuts de tranquil·litat. Ens evadim de la realitat i fem honor al primer i últim objectiu del cinema i la televisió: deixar enrere el món que ens turmenta per veure’ns reflectits en un univers que, o bé ens farà sentir vistos, o bé ens farà entendre que hi ha gent que ho té molt pitjor, i això ens farà sentir millor. És el psicòleg més barat i convenient que la vida ens pot oferir.Mentre que les plataformes apugen les tarifes i ens putegen econòmicament, ens ofereixen retorns a la nostra vida jove, despreocupada, i dolça en què ens podíem permetre pagar 17 euros per veure pel·lícules i sèries, el Barça guanyava el triplet, i teníem menys arrugues i més cabell. I nosaltres, que som idiotes, premem el play perquè justament al capítol cinc hi ha aquella broma que tanta gràcia em fa, i a sobre es casen els dos protagonistes i, ai, em mereixo una estona de descans després d’haver treballat cinc hores extres que no em pagaran mai., sinó que s’ha pervertit per sempre més un dels principis més nobles de l’art: crear per emocionar. No només ens exploten els nostres caps, les nostres empreses, sinó que ara també ho fan les sèries que ens estimem perquè ens fan costat. I quan caiem malalts i ens veiem al límit d’haver de demanar la baixa, l’única alternativa que ens queda és dopar-nos a Ibuprofèn i posar Seinfeld, perquè almenys riurem una estona., i intentem posar per sobre de la resta les nostres necessitats emocionals. I si Brooklyn Nine-Nine em fa sentir bé, em remiraré els capítols fins que me’ls sàpiga de memòria. L’algoritme de les plataformes, traïdor, ho sap, i veu que per cada reproducció malaltissa que faig de la tercera temporada –segurament la millor de totes— guanya uns calerons que, com a conglomerat enorme amb seu a Sillicon Valley, comprendreu que necessita per menjar. I com que últimament tota decisió creativa sembla basar-se en dues dades, la de l’algoritme i la de la taquilla, quan d'aquí a un any o dos anunciïn un revival de Brooklyn Nine-Nine, la connexió emocional que ja fa temps que he fet amb els personatges m’obligarà a encendre la televisió per veure quin és l’últim Halloween Heist que s’han inventat els creadors de la sèrie., tampoc és que sigui gaire rellevant. Tots podem tenir la nostra opinió particular, però dubto que ara sortim al carrer a defensar que ens mereixem continguts audiovisuals que no siguin refregits nostàlgics quan no sortim ni a demanar que es regulin els lloguers a Barcelona. Així que, si m’ho permeteu, torno al sofà, que crec que el proper capítol que em toca veure és bastant bo.

