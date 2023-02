La investigació de la tragèdia de les bessones de Sallent apunta al suïcidi

Lasobre el tràgic incident de les bessones de Sallent ha revelat nova informació que descarta que el motiu pel qual les dues germanes es precipitessin per la finestra de casa seva fos accidental o tingués indicis de criminalitat. Segons apunten fonts dels Mossos d'Esquadra citades per Europa Press, el cas apunta a un. La mateixa policia catalana va trobar dues cadires i dues notes de comiat al lloc dels fets.En paral·lel, en una roda de premsa extraordinària celebrada aquest matí de dimecres, l'alcalde de Sallent,, ha explicat també la trobada de les cadires. També hi ha informacions que asseguren que les dues menors, de 12 anys, haurien optat per aquest tràgic desenllaç perDe fet, l'institut no havia detectat problemes de bullying per part d'altres alumnes, tot i que tant l'una com l'altra rebien atenció psicològica des del mateix centre de secundària. Tot i això, des de lade Sallent s'ha assegurat aque no havien rebut cap tipus de denúncia "ni formal ni informal" que els fes sospitar de possibles conflictes dintre de la llar.Una de les bessones vaaquest dimarts a la tarda i l'altra va resultar ferida greu per la caiguda des del balcó de casa seva, al tercer pis. Està en estatperò. Ja des del principi, els Mossos d'Esquadra van descartar indicis de criminalitat en el cas i se situaven en una possible accidentalitat que ja sembla descartada a hores d'ara.Les nenes, procedent de l', ja feia dos o tres anys que s'havia instal·lat a Sallent. En el moment dels fets hi havia el pare al domicili. A més d'aquestes dues filles, la família té també un fill més petit. S'han activat tots els, tant a l'institut com amb la família. També s'han posat a disposició ajudes econòmiques.

