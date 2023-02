Aragonès posa l'accent en la «via diplomàtica» perquè Ucraïna recuperi la plena sobirania

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat,, ha rebut aquest dimecres, guardonat amb el Premi Sàkharov 2022 a la llibertat de Consciència del Parlament Europeu i portaveu del. Una cita pensada per recordar el primer aniversari de la invasió russa del país que presideix, una de les circumstàncies que més han condicionat el dia a dia dels governs en els últims mesos. En una compareixença conjunta posterior des de la Galeria Gòtica, ha reclamat un retorn a la "via diplomàtica" per tal que Ucraïna recuperi la plena "sobirania i llibertat"."Per la Generalitat és un privilegi i un honor rebre Bozhko a Catalunya. La trobadsa ha servit per refermar la solidaritat del país amb el poble ucraïnès i els valors compartits de construcció europea, avui amenaçat per les polítiques russes, com evidencia la invasió", ha remarcat Aragonès, que ha estat crític amb. "La guerra ha tornat a Europa, i condemnem de nou l'invasió", ha destacat el president de la Generalitat, que ha tingut paraules de record pels vuit milions de persones que han hagut de deixar Ucraïna des del febrer del 2022.Segons Aragonès, Catalunya és un "aliat" de cara a la crisi humanitària oberta, especialment per les persones desplaçades. "Mentre duri la guerra, continuarem en aquesta tasca de solidaritat. I també després, en la reconstrucció", ha apuntat el president de la Generalitat. En les properes setmanes, ha dit, hi haurà unaa la cooperació que tindrà a veure amb les conseqüències del conflicte bèl·lic, que ha causat milers de morts des que va arrencar.Bozhko, en la seva intervenció, ha definit la situació com un "genocidi". "Necessitem la victòria, però també crear una nova agenda davant la possibilitat d'una divisió a Europa", ha assenyalat el portaveu del Moviment de Resistència Civil del Llaç Groc d'Ucraïna. L'activista ha advertit que russa està fent servir un tipus dea través de col·laboradors establerts en països de la Unió Europea (UE), tant des de l'extrema dreta com des de l'extrema esquerra. "Ucraïna formarà part de la UE i de l'OTAN, però hem d'estar preparats per aprendre les lliçons", jha indicat Bozhko. "Vivim temps d'inestabilitat, de risc. I hem d'estar preparats", ha reiterat.​​​​​

