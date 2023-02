Cinc coses que han de canviar a l'escola concertada per posar fi a les desigualtats

Què hauria de canviar a la concertada?

Ràtios més ajustades. En els últims deu anys, Catalunya ha passat d'un context de demanda creixent a les escoles a un de caiguda demogràfica i les necessitats d'escolarització han canviat. Per evitar la infrademanda als centres més vulnerables, els i les expertes consideren que cal retallar l'oferta a tot el conjunt de centres educatius, passant també per les concertades. D'aquesta manera s'eliminen els grups excedents que no s'omplen a la preinscripció. Cal tenir en compte que el nombre de places vacants a l'escola concertada duplica el dels centres públics. La passada preinscripció 2022/2023, el 17% dels llocs escolars concertats van quedar buits. Això s'ha fet aquest curs a les públiques, però només el 44% de l'escola concertada ha ajustat per ara les ràtios. I és que el compliment de les mesures bàsiques per combatre la segregació escolar és encara opcional per als centres concertats.

En els últims deu anys, Catalunya ha passat d'un context de demanda creixent a les escoles a un de caiguda demogràfica i les necessitats d'escolarització han canviat. Per evitar la infrademanda als centres més vulnerables, els i les expertes consideren que cal retallar l'oferta a tot el conjunt de centres educatius, passant també per les concertades. D'aquesta manera s'eliminen els grups excedents que no s'omplen a la preinscripció. Cal tenir en compte que el nombre de places vacants a l'escola concertada duplica el dels centres públics. La passada preinscripció 2022/2023, el 17% dels llocs escolars concertats van quedar buits. Això s'ha fet aquest curs a les públiques, però només el 44% de l'escola concertada ha ajustat per ara les ràtios. I és que el compliment de les mesures bàsiques per combatre la segregació escolar és encara opcional per als centres concertats. Que s'ocupin totes les places per a alumnes amb necessitats educatives. Actualment, la taxa d'alumnat en risc de pobresa a Catalunya se situa en el 31,8%, el que comportaria una reserva mitjana per grup de sis places. Però el cert és que l'ocupació d'aquestes places ha estat desigual entre xarxes de diferent titularitat. Actualment, el 25% de les places reservades per l'alumnat NESE queda vacant als centres concertats, una taxa que és del 7% a la xarxa pública.

Actualment, la taxa d'alumnat en risc de pobresa a Catalunya se situa en el 31,8%, el que comportaria una reserva mitjana per grup de sis places. Però el cert és que l'ocupació d'aquestes places ha estat desigual entre xarxes de diferent titularitat. Actualment, el 25% de les places reservades per l'alumnat NESE queda vacant als centres concertats, una taxa que és del 7% a la xarxa pública. Que s'aculli més alumnat de matrícula viva. L'alumnat que demana plaça escolar fora del període de preinscripció (matrícula viva) és, sovint, més vulnerable. La incorporació tardana respon, recurrentment, a la condició de nouvingut. A més, la incorporació de nou alumnat al llarg de curs és un factor que pot dificultar la gestió de l'aula i que exigeix un treball d'acolliment per part del centre educatiu. És per això que els i les expertes consideren que s'ha de prioritzar la seva assignació en aquells centres amb baixa complexitat.

L'alumnat que demana plaça escolar fora del període de preinscripció (matrícula viva) és, sovint, més vulnerable. La incorporació tardana respon, recurrentment, a la condició de nouvingut. A més, la incorporació de nou alumnat al llarg de curs és un factor que pot dificultar la gestió de l'aula i que exigeix un treball d'acolliment per part del centre educatiu. És per això que els i les expertes consideren que s'ha de prioritzar la seva assignació en aquells centres amb baixa complexitat. Que es regulin les quotes. La Generalitat ha augmentat el finançament a l'escola concertada per l'escolarització de l'alumnat NESE en 12 milions d'euros per l'any 2023. Però no està garantida la regulació de les quotes de tal manera que s'aconsegueixi eliminar les barreres d'accés i combatre les desigualtats entre centres.

La Generalitat ha augmentat el finançament a l'escola concertada per l'escolarització de l'alumnat NESE en 12 milions d'euros per l'any 2023. Però no està garantida la regulació de les quotes de tal manera que s'aconsegueixi eliminar les barreres d'accés i combatre les desigualtats entre centres. Posar fi als desequilibris interns de l'escola concertada. Segons els i les expertes, la desregulació i la manca de control fa que hi hagi diferents graus de corresponsabilitat dins la xarxa concertada en funció de la sensibilitat de cada centre vers l'alumnat vulnerable, els incentius o les polítiques municipals i territorials.

A Catalunya tenim unamb escoles de titularitat pública, concertada i privada. Els estudis internacionals han comprovat que aquest tipus de model tendeix a augmentar les desigualtats i la segregació quan darrere no hi ha una regulació eficaç que vetlla per compensar-les.Vigent des de fa 30 anys, elés un marc regulador "ambigu" i "obsolet", segons la, i molt anterior a laque en aquests moments suposa un "fre" per revertir la. Fa quatre anys que la Generalitat va començar l'esborrany d'un nou decret de concerts per atendre aquesta urgència, amb l'objectiu de vetllar per l', establir unde forma conjunta i coordinada amb la xarxa pública. Però els tràmits porten congelats des del 2020.imprescindible per combatre la segregació escolar", denuncia la Fundació en un informe publicat aquest dimecres . Aquesta decisió del Departament encapçalat per Josep Gonzàlez-Cambray tindrà conseqüències en els centres de titularitat pública que, com detallen, no podrà assumir tot el pes de les mesures de reducció de l'oferta que seran inevitables en els pròxims cursos per la davallada demogràfica.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor