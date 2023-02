Detingut el pare de les germanes de Terrassa assassinades al Pakistan

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola han, aquest dimecres al matí, el pare de les dues germanes de Terrassa assassinades al Pakistan. Les forces de seguretat, situat al barri dea la recerca de proves o documents relacionats amb l'assassinat de les seves dues filles quan eren al Pakistan.Segons ha avançat el diari El País, la justícia vol investigar la implicació del pare, de 53 anys, en el complot per dur les dues noies al Pakistan. L’operació, que està sotas’ha portat a terme gràcies a l’enllaç de la Policia Nacional amb la seva homòloga al Pakistan. Mitja dotzena de dotacions s’han desplaçat al lloc i després de l’escorcoll han sortit amb elEls fets van passar el mes de maig de 2022 quan les dues germanes van viatjar al seu país d'origen on van ser assassinades mans dels seus familiars per rebutjar els casaments concertats . Sis dels familiars estan detinguts al país asiàtic com a presumptes autors del doble crim que va posar fi a la vida de l'i l', de 21 anys i 24 anys respectivament.

