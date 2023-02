Els Bombers estabilitzen l'incendi a l'Anoia

🔴 ESTABILITZAT l'incendi d'indústria d'Òdena.



A hores d'ara hi som amb 23 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/pz5IK0zHQ9 — Bombers (@bomberscat) February 22, 2023

Elsde la Generalitat treballen en un incendi en una indústria dedicada a fabricar de bases per fer sabó a). L'avís s’ha produït a les 06.48 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets un total de 23 dotacions del cos. Segons han explicat a l'ACN fonts dels Bombers no hi ha ferits, tot i que el sostre de la nau ha col·lapsat.Les flames han obligat a tallar la circulació a laen tots dos sentits de la marxa, entre els quilòmetres 0 i 4.ha activat Pla especial d'emergències exteriors del sector químic () pel foc. El 112 ha rebut una cinquantena de trucades relacionades amb aquest episodi.Segons ha informat el mateix, l'incendi hauria començat als volts de les 06:53 hores. Els Bombers han mobilitzat 28 dotacions per dur a terme les tasques d'extinció, entre les quals tres vehicles autoescala, la Unitat de Col·lapses Estructurals (GREC), la Unitat de Riscos Tecnològics (GRIT), el Grup de Suport Operatiu (GROS), una Ambulància de Suport i el Furgó de Risc Químic. Al lloc s'han desplaçat també operatius dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).El cap de guàrdia de la Regió d'Emergències Metro Sud,, ha detallat a l'ACN que l'estructura de la nau ha col·lapsat "per la gran càrrega de foc i el desenvolupament ràpid de l'incendi pels combustibles que hi havia". Els Bombers han centrat els esforços a evitar que el foc es propagués a la nau del costat, una empresa de mobles i sofàs. "Hem aconseguit aquest objectiu, però encara estem treballant en l'extinció definitiva", ha detallat.En el moment dels fets no hi havia ningú treballant a les naus, però sí que hi havia gent a dins d'un habitatge proper a la fàbrica incendiada. Carreño, però, ha dit que "tot i que la casa es trobava molt a prop, en cap moment ha estat en perill, però tenia la distància suficient perquè no l'afectés la temperatura ni el fum".

