L'exadministradora de la ILC també apunta Borràs: va idear contractar Herrero i ell enviava tots els pressupostos

Tres pressupostos? La llei no ho diu

Testimonis importants aquest dimecres al judici per la gestió dea la(ILC). Per davant del tribunal ha passat la funcionària, que va treballar entre els anys 2011 i 2016 a la ILC i va exercir les funcions d'administradora. La testimoni ha parlat de la contractació a la Institució i ha explicat que, poc després d'arribar Borràs a la direcció, els va dir en diverses reunions que tenia la voluntat d'impulsar una nova pàgina web, que seria "un abans i un després" i que tenia intenció de contractar els serveis d'per elaborar el nou portal. "Borràs ens el va presentar", ha explicat a preguntes de la. La dirigent independentista els va fer aquest anunci abans d'obrir el procés de contractació, i la funcionària ha admès que li va sorprendre que aquesta tasca no la fessin els informàtics del Departament de Cultura.Com a administradora de la ILC, Pagespetit rebia tots els pressupostos i ja va veure algunes dinàmiques dubtoses. "Rebia tots els pressupostos per part d'una única persona, del senyor Herrero", ha explicat. Això a ella no li va agradar, perquè sí que havia de rebre els pressupostos, però no pas per part d'una persona que n'enviava tres, sinó per part de tres empreses diferents. "Vaig demanar no rebre'n més", ha dit a preguntes de la fiscal. La funcionària ha explicat que es rebien diversos pressupostos de cooperatives que tenien relació amb Herrero i que. "", ha afirmat, i ha admès quea la Institució de les Lletres Catalanes.La funcionària va traslladar a Borràs els seus dubtes per la gestió. "Vaig dir que s'havia de gestionar d'una altra, amb un contracte negociat, un contracte global", ha explicat. Herrero exercia, a la pràctica, com l'expert amb informàtica, i els treballadors sempre interlocutaven amb ell per qualsevol dubte sobre el portal web. "Quan vaig veure que el portal era un tema d'envergadura i que era d'un pressupost determinat,, a principis de 2013", ha dit. Borràs li va dir que, no pas un de gran, i que no faria un pressupost negociat per a aquell encàrrec. "Ella deia que eren temes diferents que havien de fer persones amb especialitats diferents", ha dit. No es podia adjudicar, deia Borràs, a una única empresa.Quan l'administradora va veure com anava el 2013,. "Vaig dir que el 2014 això havia de ser un contracte negociat", ha remarcat. En aquest sentit, Pagespetit va organitzar una reunió amb el responsable de contractació del Departament de Cultura, Joan Muñoz, que també ha declarat com a testimoni, per reforçar la tesi que el contracte havia de ser negociat. "Vaig preparar un plec que el portava cada setmana a les reunions que fèiem amb la directora Borràs, però no va prosperar. Borràs va dir que no i que s'havia de fer com es feia", ha reblat.La funcionària ha explicat que en una reunió de 2014, abans d'agafar la baixa, dues interventores de la Generalitat van advertir Borràs que es podia estar produint fraccionament de contractes, però ella ho va negar perquè "eren temes diferents". "Deien que això havia de ser un contracte negociat, però la directora insistia que eren feines diferents", ha dit. La testimoni també ha admès que Borràs i Herrero es comunicaven amb correus electrònics que no eren els oficials de la feina. "Jo els vaig dir que volia que m'enviessin els correus a través del mail de la feina", ha dit. "", ha insistit.​En aquest context, a mitjans de juny 2014 va agafar una baixa i torna l'abril de 2015. Qui va fer la seva feina va ser, que va ser investigat a la causa i va col·laborar amb la Fiscalia. En tot aquest temps no es va fer cap contracte negociat com volia Pagespetit. "Les irregularitats que es feien a la Institució de les Lletres Catalanes no m'agradaven i no volia que es perpetuessin", ha reblat.La declaració ha tractat sobretot de contractació. Tant Assumpta Pagespetit com el primer testimoni, Joan Muñoz, han explicat queen el cas dels contractes menors (de 3.000 euros amb IVA fins a 18.000 euros sense IVA). Ara bé, sí que hi havia instruccions del secretari general del Departament de Cultura de 2011 i de 2015 que recomanaven que s'havien de presentar tres pressupostos. "Jo estava obligada a seguir les instruccions del secretari general, estava obligada a respectar els tres pressupostos. Ho deien les instruccions explícites i jo, i tot el Departament de Cultura, estàvem obligats a obeir", ha detallat a preguntes de la defensa de Borràs.Hi ha una excepció en matèria de contractació, que estableix que es pot adjudicar un contracte de manera directa en cas que la persona beneficiària és "única" i només ella pot dur a terme l'encàrrec.. "El portal l'hauria pogut fer un bon informàtic o un equip d'informàtics, no calia que fos un expert en literatura digital", ha explicat. Ara bé, ha admès que ella no és experta en literatura digital. La defensa de Borràs sosté que Herrero era l'única persona que podia fer aquesta feina. L'advocada Isabel Elbal ha volgut rebaixar la duresa de la declaració de Pagespetit contra Borràs, tot recordant declaracions prèvies que la funcionària havia fet durant la instrucció i que no van ser tan vehements. "", ha admès la testimoni.

