Notícies del 21 de febrer de 2023

El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha rebutjat aquest dimarts investigar l'espionatge amb el programari Pegasus al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Calama és el magistrat instructor de la causa oberta per l'espionatge als telèfons mòbils de membres del govern espanyol, entre els quals el president Pedro Sánchez, i ha considerat que no és competent, perquè no creu que l'espionatge a Aragonès i el Catalangate puguin vincular-se a la intervenció dels mòbils d'aquests, segons fonts jurídiques.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà aquest divendres a Dublín amb les dues màximes responsables del Sinn Féin. Es tracta de Mary Lou McDonald, presidenta de la formació, i Michelle O'Neill, cap de files a Irlanda del Nord, on va guanyar les últimes eleccions. Tots tres faran una compareixença conjunta al migdia. Aragonès viatjarà dijous a Irlanda, on mantindrà diverses trobades de treball.



18:16 La compravenda d'habitatges creix més que mai a Catalunya des de l'esclat de la bombolla immobiliària La compravenda d'habitatges a Catalunya va créixer un 14,7% el 2022 amb un total de 102.231 operacions. Es tracta del major increment interanual des del 2007 i en un any on el comprador estranger ha seguit guanyant terreny (el 13,6% del total de compravendes), segons ha informat aquest dimarts l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària (API). No obstant això, en aquest últim trimestre s'ha patit un "lleuger refredament de les xifres globals", ha reconegut el director de la Càtedra en Mercat Immobiliari, Luis Fabra. La compravenda d'habitatges a Catalunya entre octubre i desembre va ser de 24.038 operacions, un descens del -10,9% en comparació amb el tercer trimestre de 2022 (26.966) però un 8,7% més que el quart trimestre del 2021.

18:11 Els hubs tecnològics d'empreses internacionals es dupliquen en cinc anys a Catalunya i ja donen feina a 15.000 persones



Catalunya té 96 centres de desenvolupament de tecnologia d'empreses estrangeres que donen feina a 15.000 persones i facturen 1.400 milions d'euros l'any. Aquests centres amb treballadors especialitzats que desenvolupen solucions innovadores a escala global s'han més que doblat des del 2018. Aquestes són les principals conclusions de l'informe "Tech hub overview" impulsat per la fundació Mobile World Capital, l'agència de la Competitivitat del Govern, Acció, i l'Ajuntament de Barcelona que s'ha presentat aquest dimarts. D'aquí a dos anys, l'estudi preveu que l'ocupació superi les 20.000 persones i la facturació s'enfili un 40% fins als 2.000 milions d'euros.

17:45 Adeu definitiu als comptes compartits de Netflix: quan es poden mantenir?



Dimarts 21 de febrer de 2023, el dia de la mort dels comptes compartits de Netflix. Acaba el termini que va donar la plataforma de continguts perquè els usuaris es preparessin per a la nova era i configuressin la ubicació principal del compte, que l'estableix el televisor on està connectada. Les empreses encarregades de controlar-ho, Reed Hastings i Ted Sarandos, prenen com a referència la connexió a internet del televisor i bloquegen els dispositius amb el compte activat des d'ubicacions llunyanes.

14:38 L'Spotify Camp Nou ja disposa d'un sistema de seguretat aèria per evitar situacions de perill provocades per drons



Els Mossos d'Esquadra han integrat l'Spotify Camp Nou al projecte Kuppel per protegir l'espai aeri contra l'ús irregular de drons. Ho ha anunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha explicat que es tracta d'una tecnologia que funciona a través d'antenes i sensors que ja s'ha implantat en punts com l'aeroport del Prat o el complex petroquímic de Tarragona. El sistema permet a la policia tenir coneixement dels drons que estan sobrevolant una determinada zona, respondre de forma ràpida en cas d'amenaça per a la seguretat pública i inhibir els vols no autoritzats. La seva implantació a l'estadi també servirà per assegurar altres equipaments i infraestructures rellevants de la zona sud de Barcelona.

13:51 Campuzano apunta que Pujol "potser es penedeix" de la confessió del 2014



Carles Campuzano, conseller de Drets Socials i provinent de Convergència, ha assenyalat aquest dimarts que l'expresident Jordi Pujol "potser es penedeix" de la confessió del 2014, segons la qual va fer públic que tenia diners a l'estranger a través d'una "deixa". Campuzano ha reivindicat el pòsit polític i intel·lectual de Pujol, però ha indicat que hi ha pràctiques que són "inacceptables". "Si va estar ben o mal assessorat, em falta informació", ha apuntat. Informa Oriol March des del Palau de la Generalitat.



11:25 El 'Zona Franca' torna dilluns amb Danae Boronat



El retorn del Zona Franca, després d'un mes fora de les pantalles de TV3, serà dilluns vinent, 27 de febrer. Serà la periodista d'esports i actual encarregada de les retransmissions de futbol femení de la cadena pública Danae Boronat qui conduirà el late night en aquesta segona etapa, després que Joel Díaz dimitís per la polèmica del gag que relacionava el PSC amb una esvàstica.

11:32 Declara una testimoni que va fer d'interlocutora entre Herrero i la ILC quan l'informàtic estava indisposat per fer la feina



La quarta testimoni, Marina Arjona, ha dit que coneix a Herrero des de l'institut i a Borràs la va conèixer un cop, però no hi té cap relació. Ha explicat que Herrero li explicava la feina que feia per a la Institució de les Lletres Catalanes. "Em va mencionar que feia el porta web de la Institució", ha dit. A preguntes de la Fiscalia, ha explicat que en un moment que Herrero estava malament pels seus problemes amb les drogues, ell li va demanar que fes una feina per a la ILC. Va quedar un dia amb Borràs per explicar-li que ella substituiria Herrero per a la feina. "En la trobada amb Borràs vam parlar de l'Isaías, que estava molt malament i que necessitava suport de l'equip de la ILC", ha dit.