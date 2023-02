El senzill truc perquè la roba no es faci malbé a la rentadora

Posar laa laacaba desgastant-la. Trigarà més o menys temps segons la qualitat de l'electrodomèstic i de les robes que s'hi netegin, però acabarà passant. Per això, és important aprofitar qualsevol truc o mètode per evitar o, com a mínim, endarrerir aquest desgast. Te'n presentem un de tan senzill i econòmic que l'única cosa que farà falta és tenira casa.I el procés no té gens de dificultat. Pots fins i tot reutilitzar el paper que hagis utilitzat per embolicar aliments i fer-ne diferents. Quan ho tinguis, n'hauràs de col·locar tres dins el tambor de la rentadora amb la resta de la roba bruta que es vulgui netejar. Com sempre, marca el programa de rentada habitual i recorda afegir-hi eli elPer què és útil col·locar tres boles de paper d'alumini a la rentadora? El motiu és tècnic. Quan la rentadora està en funcionament, deixa anar diversesdins el tambor provocades per laentre la roba o pel moviment de la rentadora. Això, pot electrificar les diferents robes, fet que en provoca el seu. Però l'alumini aconsegueix absorbir la força de les càrregues elèctriques, i, per tant, protegir la roba.

