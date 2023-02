Ramón Tamames accepta ser el candidat en la moció de censura de Vox

El despertador NEWSLETTER DIARI L’anàlisi, les claus del dia i algunes curiositats, de dilluns a dijous, de la mà de Ferran Casas Subscriu-t'hi

han arribat a un acord perquè l'exdirigent del PCEdel partit d'extrema dreta al Congrés dels Diputats contra el govern de coalició de Pedro Sánchez, segons que ha avançat el diari El Mundo. Així, es confirma que el polític i economista de 89 anys serà el candidat a la presidència de l'executiu espanyol.El líder de Vox,, va revelar a principis del mes de febrer que estava mantenint reunions amb Tamames entorn la necessitat que les Corts Generals facin una "profunda reflexió" sobre la situació del país, i que aquest toc d'atenció es podria articular a través de la moció de censura amb una "figura independent". Des d'aleshores, l'antic militant del partit comunista i els ultradretans hanDies més tard, Abascal, que ja va liderar una moció de censura fallida, va demanarrespecte a les converses amb l'economista i va confirmar que hi havia "molt interès" per les dues parts per presentar la iniciativa. "Seguim treballant per arribar a un acord que permeti presentar una moció de censura històrica", va apuntar aleshores.Tamames va reconèixer que estava disposat a encapçalar la moció contra el president del govern, Pedro Sánchez, encara que va reconèixer que la decisió encara no estava presa perquè quedavenper tancar amb Vox. Mentrestant, des del partit insistien que l'economista seria un bon candidat per a la moció, però van remarcar que no era l'única opció amb què va treballar la formació d'Abascal. El PP d', visiblement incòmode amb la iniciativa, va pressionar per evitar-ho.Tamames va militar al Partit Comunista (PCE) durant la dictadura i va ser regidor i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Madrid durant l'alcaldia d'Enrique Tierno Galván. Més tard es va afiliar al Centre Democràtic i Social (CDS).

