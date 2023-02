El problema més inesperat a Venècia: de les inundacions a la sequera

Foto della situazione attuale dei canali #Venezia è anche il simbolo del paradosso della situazione idrica che affligge l'Italia: troppa #acqua e troppo poca da usare#Innondazioni e #siccità

Serve la realizzazione #infrastrutture per superare stress idrico

Foto @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/n7PcT98xYd — Patrizia Feletig (@citypat1) February 18, 2023

Laés un problema habitual en molts punts del món. Sense anar més lluny, as'esperen pluges importants des de fa mesos per aconseguir emplenar uns pantants i embassaments que es troben a nivells mínims. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua podria declarar l'excepcionalitat per sequera a inicis de primavera Però hi ha un lloc on inesperadament ha ocorregut aquest problema:. La icònica ciutat italiana ha passat de preocupar-se de viure entrea témer per una seriosa sequera que afecta bona part del nord del país. La falta d'aigua ha assecat algunes vies i amenaça d'impedir la celebració de diversos esdeveniments i festes deLesi elsabunden entre els carrers de la ciutat mentre la sequera, que en altres hiverns és habitual, s'ha fet més duradora i intensa del que es preveia. A banda, també hi ha problemes importants deespecialment per als serveis d'emergència,La situació no és alarmant només a Venècia, on a la sequera també se li afegeix un anticicló que no porta pluges. Diversos municipis de la regió delja reben aigua de boca a través de. Per fortuna, les previsions meteorològiques són optimistes per primer cop gairebé en el que va de 2023 i situen un canvi de temps en els pròxims dies al nord d', però que podria tocar encara lluny de Venècia.

