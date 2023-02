Meta copia Twitter i activa els verificats de pagament a Facebook i Instagram

Després del serial amb els verificats de pagament deimpulsats per, amb fortes crítiques i problemes d'aplicació,ha anunciat aquest dimarts quellançarà el mateix servei acomençarà el període de prova els pròxims dies, primerament a, però l'experiència de Twitter fa pensar que hi ha poc més a comprovar i que no tardarà a ser una realitat.En el cas de Meta, costarà. El servei de subscripció permetrà verificar els perfils i evitar la suplantació de la identitat. Per poder accedir-hi, caldrà ser major de 18 anys i enviar la identificació personal que coincideixi amb el perfil a les xarxes socials. A banda, els usuaris tindranper reaccionar als continguts i tindran accés a lade Meta.Tot i el rebuig que generen aquest tipus de mesura, la situació econòmica de les grans tecnològiques les obliga a innovar i buscar noves vies d'ingressos. En el cas de les xarxes socials, ho fan amb els verificats de pagament. Pel que fa a les plataformes d'streaming, limitant els comptes compartits, com en el cas de Netflix

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor