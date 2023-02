L'Audiència Nacional rebutja investigar l'espionatge amb Pegasus a Pere Aragonès

El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha rebutjat aquest dimarts investigar l'espionatge amb el programari Pegasus al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Calama és el magistrat instructor de la causa oberta per l'espionatge als telèfons mòbils de membres del govern espanyol, entre els quals el president Pedro Sánchez, i ha considerat que no és competent, perquè no creu que l'espionatge a Aragonès i el Catalangate puguin vincular-se a la intervenció dels mòbils d'aquests, segons fonts jurídiques.



Calama va enviar la querella d'Aragonès a repartiment i ara el jutjat d'instrucció número dos estudiarà si l'admet. La decisió d'investigar l'espionatge al president de la Generalitat a l'Audiència Nacional, per tant, recau ara en el magistrat Ismael Moreno.

La querella d'Aragonès està en mans de l'Audiència Nacional perquè així ho va decidir l'el passat mes de novembre, quan la va derivar a Madrid. Aleshores, el titular del jutjat 29 de Barcelona va rebutjar el recurs d'Aragonès i es va inhibir en favor de l'Audiència Nacional, tal com va sol·licitar la

