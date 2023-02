Barcelona es reconcilia amb una història amagada pel franquisme: reneix el carrer Miquel Pedrola

torna a tenir un carrer a Barcelona. El passat juliol l'Ajuntament s'hi va comprometre, i set mesos després el tràmit s'ha convertit en una realitat. La placa oficial que fins ara ocupava el nom d'un militar -- ja duu el nom d'aquest milicià antifeixista, veí històric del barri i(POUM) que va acabar morint al front de la Guerra Civil, el 1936, quan tenia 19 anys.La història d'aquest canvi de nom, però, no s'entendria sense la lluita ciutadana que va néixer amb un comentari del periodista Huertas Clavería i que va acabar sent recuperada per l'historiador Dani Cortijo, tal com va detallar a, vestigi de l'antic nomenclàtor de la Guerra Civil, mostrava que Miquel Pedrola havia donat nom a una via clau de la Barceloneta. Més tard, el franquisme taparia aquell record amb un nou nomenclàtor.Finalment, la voluntat ciutadana ha necessitat anys per aconseguir-ho, però ha acabat reconciliant Barcelona amb el seu passat antifeixista i amb el record d'un veí del barri de la Barceloneta, fill de dramaturgs.

