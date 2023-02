Feijóo carrega contra Sánchez per la llei trans: «Deixi de molestar la gent de bé»

Laha protagonitzat part de la sessió de control d'aquest dimarts al Senat., líder del, ha accentuat el perfil ideològic en l'intercanvi amb el president del govern espanyol,, quan li ha demanat que deixi de "molestar" la "gent de bé" amb inciiatives legals com aquesta. Sánchez li ha respost que l'important és augmentar els drets i no servir a les "minories" i a les "elits", com -segons ell- fan els conservadors.En l'últim torn d'intervenció, e.l president espanyol, ha apuntat que mai hauria pensat que "reconèixer drets a minories" molestaria el PP. El líder del PSOE, a banda, també ha fet referència als missatges que van creuar els dirigents del PP elogiosos sobreabans de traïr-lo. "Vigili què té a l'esquena quan s'aixequi", ha apuntat Sánchez, que ha negat "crèdit feminista" al PP. Els motius? Haver recorregut la llei de l'avortament quan la va aprovar l. "Recorden què li deien? Que era un carnisser per aprovar la interrupció voluntària de l'embaràs. Per parlar de feminisme, una mica de credibilitat feminista", ha dit.Feijóo, que li ha retret a Sánchez tenir "centenars d'assessors", ha assenyalat que Espanya està "cansada" d'ell i del seu executiu. "Cada setmana generen problemes, i ja no respecten ni les formes", ha destacat el cap de files del PP, que ha furgat en les contradiccions entre els socis de coalició i ha assenyalat que Unides Podem té més capacitat per "cessar" ministres que no pas el president del govern espanyol. També ha aprofitat per recordar que dos alts càrrecs del ministeri de Transports han deixat el càrrec per uns "trens mal mesurats" . "Aplicant la regla de tres: haurien de dimitir els autors de la llei del només sí és sí? És possible que li continuï encarregant lleis a les ministres que la van aprovar amb el seu consentiment? Oi que seria una temeritat?", ha preguntat el líder conservador, que també li ha preguntat si comparteix la llei trans "Portem quatre mesos en què s'han excarcerat centenars d'agressors sexuals", ha ressaltat Feijóo, que ha indicat que ja és hora de "protegir els espanyols per sobre de tot", en lloc de defensar els interessos del PSOE i d'Unides Podem. "El més sensat per tenir un debat ordenat és descriure què és un govern estable i efectiu, com ara un govern que aprova tres pressupostos en temps i forma, i no un que n'aprova un i el prorroga tres anys", ha apuntat Sánchez en la resposta, en referència a què va feren la segona legislatura. "L'estabilitat es garanteix amb les polítiques que estem duent a terme", ha assenyalat el president del govern espanyol, traient pit de les últimes mesures -com ara sobre les beques- adoptades.Sánchez ha destacat que aquesta "estabilitat" també s'expressa en mil milions més per a atenció primària en el sistema de salut, o l'eliminació de determinats copagaments farmacèutics. "Vostè va retallar la sanitat pública com a president gallec, i va obrir el primer hospital privat a Vigo", ha remarcat el líder del PSOE, que ha indicat que les successives crisis del mandat s'han resolt de manera "diferent" a com ho va fer el PP a través de la. Pel que fa a la llei del només sí és sí, ha indicat que es reformarà, però ha retret que els populars estiguin al costat de la "minoria elitista" a la qual serveixen, ha dit, quan són al govern o bé a l'oposició. Feijóo, en el torn de rèplica, li ha agraït que faci "sessions de control" cap a ell, perquè són un "entrenament interessant". "Som a l'oposició, però cada cosa arribarà en el seu moment", ha apuntat l'expresident gallec de manera irònica."Creu que amb diners es pot rescatar tot? Creu que comprarà el carrer? El que inverteix en beques ho deixarà a deure, i deixarà elde l'Estat", ha reflexionat el dirigent del PP, que li ha retret que presumeixi d'apujar el salari mínim quan qui pren la decisió, segons ell, són les empreses. "Vostè es queda un terç d'aquest increment a través d'Hisenda", ha reflexionat Feijóo. També ha posat de manifest que Sánchez no li ha respost sobre la llei trans, que segons ell pot afectar "criteris de paritat" o les reserves de places de dones, o bé tant l'esport femení com els "espais d'intimitat". "Està d'acord que els menors puguin decidir hormonar-se sense criteri mèdic, o emprendre una cirurgia definitiva?", ha preguntat el líder del PP, que ha situat la llei com "peatge" per continuar a la Moncloa.

