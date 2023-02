Putin veu Rússia invencible... i Biden li respon que Ucraïna «mai no serà una victòria» per al Kremlin

Jornada de declaracions creuades entrequan farà un any de l'inici de la. Després de la visita sorpresa del president estatunidenc a Kíiv d'aquest dilluns, Putin ha acusat Occident de ser el "culpable" del conflicte bèl·lic i ha destacat que. Ho ha fet el matí d'aquest dimarts, en el primer discurs davant l'. Poques hores després, ja des de, el seu homòleg americà li ha rebatut que "" i que Occident no té la intenció d'atacar Moscou.Mentre Putin ha assenyalat que Ucraïna i la regió del Donbass s'han convertit en uni s'ha referit a la "hipocresia" d'Occident per "retirar-se d'acords fonamentals i expandir l'OTAN" fins a les seves fronteres, Biden ha aprofitat per anunciar que els Estats Units seran els amfitrions d'una. "Junts celebrarem el 75è aniversari de l'aliança defensiva més forta a la història del món", ha sentenciat.Ambdós han protagonitzat unasobre qui vol menys la guerra i qui treballa més per aturar-la. ". Vam mantenir negociacions pacients, però a la nostra esquena preparaven un altre escenari", ha defensat Putin. "", ha sentenciat Biden.En aquest sentit, Putin ha remarcat quei ha arremès contra la presència militar dels Estats Units a tot el món. "Estem defensant la gent, la nostra gent, les seves cases. Per la seva banda, el mandatari estatunidenc ha condemnat la "brutalitat" de Moscou, a qui ha acusat de cometre "crims contra la humanitat sense vergonya ni escrúpols". "No, no et quedaràs amb el meu país", ha clamat, tot afegint que "un dictador mai no podrà acabar amb l'amor de la gent per la llibertat" i que les nacions de tot el món no acceptaran "un món governat per la por i la força".Biden no s'ha referit, però, a l'anunci que Rússia abandona temporalment el darrer tractat de no proliferació d'armes nuclears firmat amb els Estats Units , el. El president rus ha justificat que el seu país "ha d'estar" i ha assegurat que la potència nord-americana està desenvolupant "nous tipus" d'aquest armament per posar-los a prova "in situ".

