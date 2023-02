El cablejat a les façanes de Barcelona podria tenir els dies comptats

La legislació, pendent de reformar-se

L'actua per netejar les façanes de cables de les instal·lacions de telecomunicacions. Des de l'aparició de la fibra òptica, el cablejat als edificis ha anat en augment i la institució municipal argumenta que suposa un dany estètic i un factor de risc pel perill d'incendis que puguin generar aquestes instal·lacions.El govern local s'ha reunit amb els principals operadors de l'Estat, com, per trobar una solució. La institució demana ordenar el cablejat, canviar-ne el traçat i treure les instal·lacions en desús en un termini d'un mes. Si no, s'obriran expedients sancionadors, amb multes que poden anar dels 300 als 3.000 euros per cada infracció.Fins ara, les empreses de telecomunicacions només han actuat en entorns concrets o quan se'ls ha imposat una sanció. En edificis propers ali el, les corporacions sí que van respondre a les queixes dels veïns, que han anat en augment els darrers mesos.La llei espanyola actual defensa les companyies de telecomunicacions en aquest aspecte. Les caixes i cables de fibra òptica estan catalogades comi es permet incorporar instal·lacions a les façanes si no es disposa de canalitzacions. L'Ajuntament creu que la nova llei de telecomunicacions de l'Estat, encara per aprovar, els servirà per protegir les façanes d'aquest cablejat. En molts casos, es tracten d'edificis catalogats com a patrimoni, sobretot en el nucli antic del districte de

