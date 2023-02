Heroi o personatge? Zelenski, entre les trinxeres i les moquetes

Un polític líquid

Des de l'inici de la invasió d'Ucraïna , que aquest divendres fa un any, l'opinió pública internacional ha assenyalat el president de Rússia,, com el gran dolent d'aquesta guerra. Però és Volodímir Zelenski el bo de la història? El líder ucraïnès s'ha convertit, probablement, en l'astre més brillant de laal llarg d'aquest any, personificant la figura del dirigent que abandera el seu poble contra l'enemic invasor.En la seva actuació, hi ha sens dubte mèrits i moments gloriosos. Però Zelenski,, és també un líder controvertit, que ha comès errors greus i que s'havia caracteritzat com un personatge frívol i envoltat d'incondicionals fins que va arribar el moment de la tragèdia. Aquestes són algunes de les llums i ombres que ajuden a explicar el personatge Zelenski.En molts sentits, Zelenski és un heterodox. Va créixer en una família jueva del, a Krivói Rog, fa 45 anys, en una regió russòfona. Va culminar la carrera de Dret però de seguida es va sentir atret peli, com tot en ell, es fa difícil destriar entre la realitat i la representació. Com a actor, va triomfar donant vida a un professor d'història d'institut, un tal Vasyl Petrovych Goloborodko, qui amb les seves proclames, sedueix els alumnes i després al país sencer. La seva productora, Kvartal 95 (el nom d'un barri de la seva ciutat natal), va esdevenir una màquina de fer diners.El personatge arriba a la presidència. L'actor es farà famós i aixecarà una campanya electoral amb el mateix nom de la sèrie que el va fer popular,. Amb grapa comunicativa demostrada i molt fotogènic, aconsegueix llançar missatges breus i populistes, atacant a la casta governant percorrupció i acorralant un desacreditat, un governant esquitxat pels escàndols. L'abril del 2019, Zelenski guanya la presidència d'Ucraïna.A finals del 2021, el discurs anticorrupció de Zelenski va quedar en contradicció quan el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació va fer públics els Papers de Pandora, que deixaven al descobert els noms de nombroses personalitats amb comptes offshore. Per sorpresa de molts, hi apareixia el president ucraïnès. Zelenski va negar en un principi la veracitat de la informació. Després, es va haver d'explicar. En efecte, va crear la societat2012 a un paradís fiscal, les, sota sobirania britànica, després de signar un important contracte televisiu. Zelenski es va desfer de la societat just abans de començar la seva campanya electoral el 2019, però va transferir-la a un home de la seva confiança, Serhiy Shefir. El líder ucraïnès va assegurar que alno hi va tenir mai diners públics i que el va crear durant el règim prorus de Ianukòvitx.L'estil de govern de Zelenski va ser molt criticat des del 2019 per envoltar-se de personatges acrítics i de lleialtat cega. La discrepància no li ha resultat fàcil de gestionar. Per això es va desfer de, president del Parlament, del seu bloc polític però crític amb el president.va denunciar en el seu informe sobre 2021 la violació dels drets humans a l'est, acusant per igual les milícies prorusses i les ucraïneses pels seus excessos. També va criticar la pressió contra mitjans de comunicació, ja abans de la guerra, sota l'acusació de ser prorussos.Ja en plena guerra, va haver de destituir persones molt properes a ell, com, a qui havia fet cap de l'SBU, els serveis secrets, i d', fiscal general. Tots dos no van saber impedir lad'elements russos en els seus organismes. L'argument de ser prorús s'ha utilitzat contínuament. Enmig d'una guerra, ni la més potent democràcia pot evitar reculades en drets i llibertats, però la mateixa Unió de Periodistes Ucraïnesos va criticar durament el desembre passat una nova llei de mitjans considerada censuradora. Els detractors de Zelenski assenyalen que entén la política com un espectacle i això s'ha vist encara més accentuat durant la guerra. El líder ucraïnès es mou per la guerra com si fos un, sense deixar cap aspecte fora de control. Des de la seva estètica amb el coll alt militar fins als seus missatges, com quan va respondre a l'oferta nord-americana de fugir, en l'inici de la invasió:En el moment d'adreçar-se als líders occidentals pocs dies després de la invasió, va dir-los sense embuts: "Aquesta pot ser l'última vegada que em veuen amb vida". Molt conscient del poder de les imatges, ha sabut transmetre convicció en totes les intervencions fetes telemàticament davant dels parlaments dels principals països aliats. El seu(Glòria a Ucraïna!) ha esdevingut un lema de combat.Amb els seus llums i ombres, Zelenski s'ha reinventat sense massa esforç des del 24 de febrer del 2022, el dia de la invasió. La seva presència als carrers i al front ha donata la societat ucraïnesa, un factor determinant en l'actual successió d'esdeveniments. El president ucraïnès ha conquerit l'opinió occidental i ha guanyat de carrer a Putin la batalla de la imatge. Caldrà veure, en cas de sobreviure al conflicte, si també sap ser un reconstructor o un pacificador. Mentre cauen les bombes i la guerra sembla que va per llarg, Zelenski s'ha acabat creient-se el seu darrer personatge, el d'un president en guerra. Aquest és, sembla, el paper que més li agrada.

