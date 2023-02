Evita el «de mentida»: com fer un pa de qualitat

🔴 El pa de mala qualitat pot provocar problemes intestinals. La nutricionista Sandra Sardina (@Sandrasardina) i el forner artesà Joan Rabassa ens expliquen tots els secrets de la qualitat del pa#TotEsMouTV3 ▶ https://t.co/uX8ngSntx3 pic.twitter.com/lZgmfK3JDN — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) February 21, 2023

Els catalans mengem pa a tots els àpats i per acompanyar qualsevol menú. O això creiem. La nutricionistaalerta al "Tot es mou" de TV3 que moltes vegades es consumeix "", fet amb farina de mala qualitat, sense respectar el procés idoni ni els temps de fermentació. El pa són quatre ingredients, afirma, i tot el que no sigui aigua, farina, sal i llevat, com per exemple sucres fructans i conservants, no és acceptable i pot provocarAixí, per evitar la inflor, el restrenyiment i les diarrees, així com una inflamació al tub digestiu -i si es té temps-, una bona opció pot ser fer-lo un mateix. I, si no, comprar-lo en forns que segueixin els passos que explica el forner artesà. Cal fer servir farines de qualitat com el, l'i el, tot i que fan pujar el preu del producte.El segon paràmetre clau és la utilització d'un, que no permet rectificar la temperatura, però la degradació de la temperatura permet que es cogui millor. I com a consell extra, un bons'ha de fer amb pa de pagès. Si bé, el pa de sègol també és una molt bona opció.

