Negreira al·lega que pateix Alzheimer per no declarar pels pagaments del Barça

Nou episodi del serial del "" pels pagaments dela l'exvicepresident del. L'advocat del protagonista,, ha presentat un informe mèdic a laque acredita que pateix un, segons ha avançat aquest dimarts el diari El Español. Aquest argument li serviria per no haver de declarar i, en funció del grau de la malaltia, també podria quedar exempt de responsabilitats penals si el cas acaba als tribunals.El dimecres de la setmana passada, la Ser Barcelona va destapar que el ministeri públic investiga els pagaments de fins adel Barça a l'empresa a l'exdirectiu arbitralentre els anys 2016 i 2018, quan va abandonar el càrrec. Al seu torn, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha obert un expedient al club i a l'òrgan dels col·legiats, mentre que el president de La Lliga, Javier Tebas, ha demanat la dimissió de Joan Laporta si el president del Barça no dona explicacions.La investigació de la Fiscalia se centra en una inspecció d'per irregularitats en la tributació dels. Això se suma al fet que Enríquez Negreira no ha aportat cap document en què acredités la prestació d'un servei al club blaugrana. L'exàrbitre sosté en la seva versió que l'assessorament era de forma verbal i que per això, a la vegada que manté que no hi ha hagut tracte de favor cap al Barça.Segons ell mateix explica a la Ser, s'encarregava de dir, per boca i no per escrit, com s'havien de comportar els futbolistes de l'entitat catalana segons l'àrbitre que els dirigia cada partit. En aquest sentit, dos testimonis han assegurat a la Fiscalia que els blaugranessobre els àrbitres abans de cada partit. El Barça va guanyar una de les tres lligues que es van disputar en el període en què es va produir els diversos pagaments que s'apropen al milió i mig d'euros.

