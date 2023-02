Joan Cañada, coordinador del 9-N: «El ciberatac contra la Generalitat va ser un senyal clar de poder»

"Des del primer moment ja vam veure que [l'atac del 9-N] era una cosa orquestrada"

El coordinador del 9-N, Joan Cañada, durant el judici a la consulta. Foto: Isaac Meler

"Que caiguessin els serveis d'emergències o la recepta electrònica generava inquietud. Patíem que hi hagués un col·lapse i que triguéssim temps a recuperar el sistema"

"Ens van recordar que allò [el 9-N] no era un joc"

L'advocatva ser el coordinador del dispositiu governamental del procés participatiu deli mà dreta dequan la dirigent d'Unió exercia de vicepresidenta de l'executiu d'. Retirat de la vida política des que els càrrecs de la formació democristiana van deixar el Govern arran del trencament de CiU - es va acabar donant de baixa del partit -, Cañada és una de les veus més autoritzades per desgranar la gravetat delsque va patir la Generalitat abans i durant la votació del 9 d'octubre del 2014.En aquesta conversa amb motivada per la investigació periodística que va revelar la setmana passada l'autoria d'aquella ofensiva , relata amb detalls com va quedar compromès el funcionament delssota el paraigua de la Generalitat, coincidint amb la celebració de la consulta.- Aquell era l'atac informàtic més important que patia la Generalitat en tota la seva història. Tota institució rep atacs, però no era habitual aquella virulència. Recordo que, aquella setmana, el que vam patir es va situar en el top 3 dels atacs registrats per institucions d'arreu del món. Era molt bèstia comparat amb el que representava la Generalitat en termes estratègics. I, des del primer moment, ja vam veure que era una cosa orquestrada. No podia una cosa d'un grup de hackers que pretenien fer mal. Era una cosa una mica més complexa. Els nostres assessors i els professionals que van defensar la Generalitat ja ens deien que aquell atac valia diners. I, com que era orquestrat, no resultava gaire difícil qui hi podia haver al darrere. Qui podia interès en fer fracassar el procés participatiu del 9-N?- Es van multiplicar per 20.000 les entrades que hi havia als serveis de la Generalitat. I això té conseqüències. És cert que la pàgina del 9-N (participa2014) aguanta, perquè sí que havíem previst que patiria atacs. El que no teníem previst és que podria danyar-se la resta de les pàgines webs de la Generalitat. Qui feia aquell atac sabia com fer-lo i tenia recursos econòmics al darrere. En aquell moment no sabíem si els recursos procedien de fons públics o de fons privats, però que hi havia diners era segur i també s'intuïa l'expertesa professional de qui ho coordinava. Recordo que els atacs provenien, bàsicament, dels Estats Units, Ucraïna, la Xina i Rússia.- Era una pàgina informativa. La funció que tenia no era recollir dades ni recomptar vots. Per a nosaltres era important que qualsevol ciutadà que volgués participar en aquella jornada es pogués informar de quin era el seu punt de votació, com ho havia de fer i com es podia descarregar la butlleta. El que vam fer va ser crear un sistema pel qual la pàgina es repliqués de forma automàtica, fins al punt de perdre'n el control directe. Tot i que la pàgina original era nostra, allò es replicava en servidors d'arreu del món. Havíem creat un equip de treball en què una de les persones més properes a la coordinació que exercia jo era un especialista informàtic. Cadascú, des de la seva especialitat, feia unes recomanacions perquè la jornada del 9-N fos un èxit.- Potser vam pecar d'ingenus, però inicialment no ens va semblar que l'atac hagués d'anar dirigit contra serveis essencials, com els sanitaris. No tenia gaire sentit, perquè implicava fer mal uns serveis que no tenien res a veure amb el procés participatiu del 9-N. Els esforços estaven fets per protegir el sistema de participació en la votació. I no va caure, tot i l'atac virulent que va patir la Generalitat. Va aguantar el dia abans i també el dia de la votació. Sí que és cert que el dia abans, quan temíem que caigués la recepta electrònica o els serveis d'emergències, vam mobilitzar mesures, perquè durant el 9-N es va triplicar l'atac patit el dia anterior. Hi va treballar gent durant el dia i la nit.- El dia abans del 9-N, érem a la central de control, preveient com seria la recepció de dades de l'endemà, i el director del CTTI [Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació] em va avisar. Vam entrar a la sala de control i em va dir: 'Joan, estem patint un atac com mai no n'havíem tingut i està afectant serveis bàsics'. Vam parlar amb la vicepresidenta [Joana Ortega], que en va informar el president [Artur Mas], i vam fer tot el que vam poder per posar remei a aquella situació.- Sí, va ser així. Per qui no ho hagi vist mai, aquella sala és el més semblant a una espai d'operacions de la NASA. Hi ha una gran pantalla on es poden comprovar el funcionament dels serveis de la Generalitat i indicadors de perill. I, efectivament, tots els indicadors estaven en vermell. Hi havia preocupació molt gran perquè allò tot just començava. I l'endemà es va triplicar l'atac. El tràfic de dades indicava que s'havien multiplicat per 20.0000, com deia, les entrades. Va haver-hi moments de nervis. Alguns indicadors eren més sensibles que d'altres. Que es quedés penjada la pàgina del president ens preocupava relativament poc. Però que caiguessin els serveis d'emergències o la recepta electrònica sí que generava inquietud. Patíem que hi hagués un col·lapse i que triguéssim temps a recuperar el sistema. Tot bullia com una olla. I la prioritat era col·locar portes de protecció al sistema.- Amb el 9-N havíem previst els possibles problemes. Quan es va dissenyar el procés participatiu, cap dada es recollia en xarxa. Ningú s'havia de connectar a Internet. Tots els ordinadors que es van fer arribar als punts de votació eren terminals sense wi-fi. Eren caixes tancades, autònomes. Evidentment, la comprovació de les dades venia després; hi havia una comunicació dels voluntaris que permetien fer les actes, amb un sistema artesanal. I es va dissenyar així preveient un atac. El que no havíem previst era la magnitud ni l'afectació a altres serveis.- No sé si com una advertència però sí que com un senyal clar de poder. En el sentit de recordar que allò no era un joc. Qui volia enviar aquell missatge el va emetre.- Aquell dia va ser una sensació d'èxit conjunt. Molta gent es va abocar en la feina més enllà del deure professional. Es van salvar els serveis essencials del país, desplegant un exercici de responsabilitat. No era un compromís polític sinó de servei públic.- La modernització de l'administració i la gestió online, així com la finestreta digital i el conjunt d'avantatges tecnològics, ens faciliten la feina però també comporten un perill greu. I, cada vegada més, les administracions hauran de dedicar eines i recursos a aquesta carpeta. El que és una absurditat és que la pròpia administració ataqui l'administració. Això sí que no té cap sentit.

