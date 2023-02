El govern espanyol treu pit de l'agenda social: ja ha recaptat 1.454 milions de bancs i energètiques

El govern espanyol treu pit de la sevaa tres mesos de les properes eleccions municipals. Elha aprovat aquest dimarts el pla de beques anunciat fa uns dies per Pedro Sánchez i ha rebut l'informe preliminar sobre els primers pagaments dels impostos a grans companyies energètiques i als bancs. La ministra portaveu,, ha comparegut després del Consell de Ministres junt amb les titulars d'Hisenda,, i d'Educació i Formació Professional,La ministra d'Hisenda ha informat sobre la recaptació dels impostos a les grans companyies. Ahir va concloure el termini per al primer pagament anticipat en què les empreses han d'avançar elper a tot l'any i ha qualificat les dades de "molt positives". El primer pagament en el gravamen energètic ha suposati en el cas de la banca,. Un total de 1.444 milions d'euros. Unes dades que anticipen, segons la ministra, una recaptació real anual de tots dos impostos superior als. Montoro ha parlat d'una execució del 97%.Montoro ha donat també dades sobre els increments de guanys de les grans empreses, com la "xifra inèdita" de 20.500 milions de beneficis dels grans bancs assolida l'any passat. Ha parlat de ", al marge de la relació històrica" per part d'aquestes empreses. També s'ha referit al fet que els dos principals bancs espanyols van veure incrementar els seus beneficis en un 25%. La titular d'Hisenda ha considerat la recaptació dels gravàmens "sinó proporcionat als seus beneficis", tenint en compte els guanys assolits per aquestes companyies.La ministra d'Hisenda ha acusat el PP deper la decisió d'algunes comunitats autònomes governades pels populars -Andalusia i Madrid- de recórrer al Tribunal Constitucional contra l'impost a les grans fortunes. L'argument dels conservadors és que els nous impostos vulneren les atribucions fiscals de les autonomies.D'altra banda, la ministra d'Educació ha informat de la partida de 2.520 milions d'euros en beques. En el transcurs del proper curs 2023-24 s'espera superar la xifra d'. Lade la beca es calcula en unsi en unsper als d'estudis superiors.Es tracta d'una quantitat superior en 1.000 milions a la que va destinar a beques el darrer executiu de Mariano Rajoy. El 2017, l'últim any del govern del Partit Popular, el pressupost de beques va ser de gairebé 1.500 milions d'euros, el que fa de l'increment aprovat avui un. En el transcurs del proper curs 2023-24 s'espera superar la xifra d'un milió d'estudiants becats. La quantia mitjana de la beca es calcula en uns 1.730 euros per als estudiants no universitaris i en uns 3.130 euros per als d'estudis superiors.

