Primer equip sancionat de la història de la Kings League

🟥 @Spursito es el primer sancionado de la Kings League InfoJobs.



⚡ El @RayodeBarcelona jugará con un jugador menos los primeros 5 minutos de su siguiente partido.#AfterKings7 #InfoJobs pic.twitter.com/WwCI5rz2sD — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) February 20, 2023

La presidència de lano està per ximpleries i es posa seriosa.ha anunciat a l', el programa que s'emet a Twitch després de cada jornada de la lliga, el primer equip sancionat per l'actuació inadequada del seu president. Tot plegat es deu a la polèmica per l'error de l'àrbitre a l'enfrontament u contra u entre el, president del primer equip, ha estat sancionat per la seva actitud durant els fets. I amb conseqüències cap al seu equip, que haurà de jugar els cinc primers minuts de la pròxima jornada amb unmenys. El creador de contingut va assegurar que acatava la decisió delperquè se la mereixia i es va reafirmar en què hagués actuat igual malgrat conèixer la sanció.Què va passar? Era gairebé la final de la primera part del partit entre el Rayo de Barcelona -equip de Spursito- i Aniquiladores FC -equip de Juan Guarnizo- quan la carta especial de la lliga va establir un enfrontament u contra u. És a dir, un jugador de cada equip sobre el terreny de joc i la resta a la banqueta esperant durant dos minuts. Llavors, un jugador d'Aniquiladores FC va incomplir una norma: no va plantar laa la línia quan havia de treure de porteria.L'àrbitre va permetre que el futbolista incomplís la, però quan es va exhaurir el temps, el Rayo de Barcelona va protestar de forma clara, fins i tot amb el president Spursito saltant ali demanant explicacions a Piqué, a més de fer comentaris contra els àrbitres. L'exjugador del, enmig d'una picabaralla entre representants dels dos equips, va ordenar repetir l', que aquest cop sí que va complir les normes.El problema també ha estat que elde la Kings League defineix clarament que no es pot intervenir en les decisions que prenen els, com ara sí que ha fet Piqué en anul·lar el primer u contra u. La polèmica va ser un dels grans moments de la jornada més intensa de la competició.

