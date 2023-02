La patacada al Carnaval de Reus que s'ha fet viral a TikTok

Cada any, quan arriba la celebració de, torna la. Fans i detractors delque comporta aquesta festa inicien "batalles" verbals a les xarxes socials per establir: eldel Carnaval de Tarragona, per exemple, o laque proporciona el Carnaval de Reus , entre d'altres.La realitat és que aquells que volen celebrar la disbauxa al Carnaval de Reus , la tenen més que assegurada. Després de lade dissabte, en què els participants vani van posar a prova el seu fetge, la Rua Infantil de diumenge al matí és un moment "crític".Per a moltes persones que prenen part al Carnaval de Reus, la rua de diumenge al matí és un moment en què o bé dorms, o continues en l'espiral de festa. Sembla que aquest segon camí és el que va escollirUn home es mostra plenament de festa i, possiblement, s'enfila a una illa de contenidors que hi ha ubicada al carrer Prat de la Riba de la capital del Baix Camp. Davant dels crits d'ànims de la resta de companys de la seva colla, el noii protagonitzar una bona patacada. Acaba a terra després de rodolar per sobre d'un altre contenidor. Una estampa que plasma a la perfecció

