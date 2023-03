«He reunit els éssers estimats i els he preparat per a la meva mort»

Els preparatius per la mort

Reflexions d'una pacient en fase avançada

El tabú dels pal·liatius

Laespera recolzada al llit de l'habitació individual a la planta de. El seu estil elegant i modern destaca entre la impersonalitat pròpia d'aquests espais. S'ha pentinat i maquillat per a l'ocasió. "Pensava que no teníem assecador i es veu que s'havia de demanar", es queixa amb un to amable i bromista al metge. Sobrepassa la seixantena d'edat, però el seu cabell curt d'un color blanc ben cuidat i les ungles pintades de color morat, a joc amb les ulleres, li donen una imatge de dona del segle XXI. L'acompanya el seu marit, que baixa cada dia des del poble. "", avisa. Impressiona, però, la lucidesa amb què analitza la seva situació i la serenitat amb què s'expressa.Pateix unavançat, amb metàstasi a diverses parts del cos. El tractament que seguia des que li van detectar fa dos anys i mig ha deixat de funcionar i va haver d'ingressar per Nadal pels forts dolors. "", recorda. Ara li han proposat una nova teràpia experimental a la qual s'agafa esperançada. En aquest temps, ha après a gestionar les constants novetats sobre el seu estat de salut. Els més de 30 anys d'experiència com ali han proporcionat les eines necessàries per entendre i racionalitzar les emocions. "", explica el seu marit, que exerceix de ventríloc per exterioritzar algunes de les reflexions més dures. Ell també ha superat un càncer recentment.Amb el, bloqueig total. Era incapaç de reaccionar. No ho assimilava. La incredulitat i la desorientació ho copsaven tot. "La por i l'angoixa van venir més endavant", recorda. I després, com si es tractés d'un procés natural, va arribar la tranquil·litzadora acceptació. El fet de conèixer la malaltia la va ajudar molt. "Si no, potser m'hauria enfonsat", admet. Des d'aleshores, mana la vitalitat. "", diu. Quan arriben males notícies, es dona 24 hores per estar enfonsats. "", li diu al seu marit.La Gemma se sentde l'impacte que pugui tenir laen les persones que estima i que l'estimen. El compromís forma part de la seva personalitat. Sempre ha estat així, en l'àmbit laboral, en el familiar i en tots els aspectes de la seva vida. "", reflexiona. Té tres fills i tres nets, i en veu alguns més preparats que d'altres. "No?", pregunta al marit perquè reforci la seva anàlisi. I el marit assenteix. Sembla força preparat. Com a mínim, està mentalitzat. Recentment, també li han detectat. "Mare, m'han d'operar d'urgència", la va alertar per telèfon. No el va poder acompanyar. "Em va saber greu, però no em puc fustigar", es diu a ella mateixa.Després del darrer ingrés a pal·liatius, va poderi transmetre'ls el seu punt de vista. Va ser per Cap d'Any. Una conversa catàrtica. "", explica. La consciència que tot és efímer, que no es pot tornar enrere i que el temps només permet prendre la millor alternativa a l'abast la tranquil·litza i impedeix que perdi la perspectiva de la realitat. Com a bona iogui, té la seguretat que l'energia no es mor, es transforma i que el mateix passarà amb ella. "", recorda orgullosa.", destaca. "", afegeix. I ha arribat a la conclusió que només li pot jugar males passades. Quan es descobreix capficada discorrent sobre qualsevol qüestió que escapa el seu control, frena i s'obliga a abandonar el raonament trampós. No sempre ha tingut aquesta capacitat, són molts anys de pràctica. "", defensa. La seva germana va morir atropellada quan era jove i el seu marit baixa cada dia en cotxe fins a l'hospital. Si bé, no temen constantment per si pateix un accident durant el trajecte i tampoc ho vol fer per si li succeeix res a ella. Per això, no té cap petició per al moment de la seva defunció. Simplement, vol viure alliberada fins que arribi.Prefereix centrar-se en la vida. De què se sent més orgullosa? De la comunicació amb els fills.La Gemma ha estat una bona mare i ha aconseguit formar una família meravellosa. "Amb els seus problemes, com totes, però amb les eines per solucionar-los", es felicita. Si bé, lamenta haver dedicat massa temps a la seva vida laboral. "M'agradava la meva feina, però anava molt estressada", recorda. Mirant-ho amb retrospectiva, hauria preferit estalviar-se molts luxes materials i haver guanyat temps per a ella mateixa i per als seus. Com li agradaria que la recordessin? Com unaElés l'escenari dels malsons de molts. Un lloc terrorífic a evitar pels qui no el coneixen. Però no per a la Gemma, que està encantada amb les instal·lacions i el personal de l'. "", insisteix. Potser no és la unitat amb més glamur, però fa una tasca imprescindible. El seu cap, el doctor, assegura que són uns privilegiats per poder tractar pacients tan vulnerables. Tenen moltes necessitats més enllà de l'alleugeriment dels símptomes, com l'acompanyament, l'adaptació i l'acceptació de la seva realitat. "", explica. Per això, defensa una metodologia basada en la implicació emocional i l'empatia, que està demostrat que són els millors antídots per l'estrès i el desgast dels treballadors. Ningú evitarà els moments finals de la seva vida.

