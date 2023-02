La Generalitat dona per morta la taula de diàleg almenys fins a les municipals

. La frase l'ha pronunciada la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts. Quin és el motiu principal? "La prèvia de les eleccions municipals", ha remarcat Plaja. La mesa de negociació, que no se cita des de l'estiu , s'havia de trobar abans que acabés el 2022, però ara navega sense data pel calendari. Entremig, això sí, s'ha produït la reforma del codi penal -derogació de la sedició i modificació de la malversació-, el primer fruit palpable del diàleg amb l'Estat -juntament amb els indults- per desescalar el conflicte. La reforma, en tot cas, no ha servit perquè Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa es lliurin de la inhabilitació que pesa sobre ells , ni tampoc perquè la Fiscalia rebaixés la pena que demana a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó pels preparatius del referèndum de l'1-O del 2017.Plaja ha admès que el Govern no és "on volia", però que hi ha hagut avenços. En tot cas, ha indicat que el problema, ara mateix, rau en el sistema judicial, encarregat d'aplicar la modificació del codi penal pactada a la tardor entre la Moncloa i ERC. "El veritable problema és el poder judicial i les seves ganes de venjança contra l'independentisme", ha apuntat la portaveu de l'executiu, que també ha situat com a avenç en el marc del diàleg el canvi de rumb que hi ha hagut en la causa pendent alper l'acció exterior i el procés. "Continuem treballant per l'", ha indicat Plaja. En el seu dia, el president de la Generalitat,El fet que Junqueras, Turull, Bassa i Romeva hagin vist com es perpetuaven les inhabilitacions perquè el Suprem aplicava la malversació agreujada amb l'argument que hi havia ànim de lucre va provocar que Junts elevés les crítiques cap a la modificació del codi penal. La formació que liderendemana amb insistència la compareixença d'Aragonès al Parlament per explicar-se sobre els fruits del diàleg, però de moment no hi ha data. I no sembla que n'hi hagi d'haver aviat, perquè ara l'activitat parlamentària, segons Plaja, està centrada en la tramitació dels pressupostos, que s'aprovaran el proper 10 de març a la cambra catalana.En tot cas, que el diàleg estigui aturat és una constatació a les dues bandes de la taula. En una entrevista al diari El Periódico, la portaveu del govern espanyol,, va indicar que la Moncloa no tenia prevista cap reunió de l'organisme de negociació. Plaja, a banda, també ha negat que hi hagi hagut contactes entre Aragonès i el president de l'executiu estatal,, des que van aparèixer els escrits d'acusació de Fiscalia contra Jové i Salvadó. Almenys fins a les municipals, per tant, no s'esperen nous contactes formals, i un cop passi aquesta convocatòria electoral ja s'entrarà en plena precampanya cap a les eleccions espanyoles.

