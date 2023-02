Joel Díaz defensa Danae Boronat dels atacs a la xarxa

❤️Boníssima notícia❤️



Enhorabona, @danaeboronat! Ho faràs molt bé i t'ho passaràs teta.



*Els que insulteu als comentaris sou una colla de miserables. https://t.co/gQzMjK1xAF — Joe DiBraggio (@joeldiazbrah) February 21, 2023

Minuts després que la Corporació Catalana de Continguts Audiovisuals (CCMA) anunciés que la nova cara delserà la periodista de la secció d'esports de la cadena pública, la xarxa s'ha inundat deamb la presentadora tarragonina. L'assenyalen de "sense escrúpols" o "" per acceptar agafar el relleu de, després que aquest dimitís per la polèmica del gag que vinculava el PSC amb una esvàstica durant una secció del seu amic i company de La Sotana Manel Vidal."Boníssima notícia", escriu entre cors l'humorista, que afegeix "", en una piulada de suport a la periodista. A més, l'expresentador del late night de TV3 ha aprofitat per donar un missatge a tots els crítics de la decisió de la cadena pública: "Els que insulteu als comentaris sou una colla de miserables".També ela, guionista del programa fins a la dimissió de Díaz, ha fet una piulada en defensa de la nova presentadora. "per tirar-ho endavant amb el teu propi estil", ha escrit en un tuit en què ha mostrat l'alegria del retorn del programa "per l'equip i la MercaBanda". Qui per ara no s'ha pronunciat és

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor