El president de Rússia,, hade ser "" de laa Ucraïna i ha destacat que Moscou només està utilitzant la força "per posar fi" a un conflicte bèl·lic que va començar fa gairebé un any.Durant el seu primer discurs davant l'Assemblea Federal, Putin ha assenyalat que Ucraïna i la regió del Donbass s'han convertit en un símbol d'"". Així s'ha referit a la "hipocresia" d'Occident per "retirar-se d'acords fonamentals i expandir" fins a les seves fronteres."Vull insistir en això:, i", ha asseverat abans de remarcar que el país ha fet "tot el possible per solucionar el conflicte de forma pacífica". "Vam fer tot el possible per solucionar-lo. Vam mantenir negociacions pacients, però a la nostra esquena preparaven un altre escenari", ha pronunciat.En aquest sentit, Putin ha remarcat quei ha arremès contra la presència militar dels Estats Units a tot el món. "Estemla nostra gent, les seves cases. Occident s'ha gastat 150.000 milions de dòlars per ajudar Kíiv", ha manifestat, alhora que ha assegurat que, donats els intents de "provocar la desintegració de Rússia".Així mateix, el president rus ha alertat que el flux deper la guerra "no cessa" i ha lamentat que s'inciti altres països a participar del conflicte. "", ha sostingut. Putin ha assenyalat que així és com "busquen ocultar la seva corrupció i problemes" i ha demanat no oblidar que "als anys 30, Occident va obrir camí als nazis a Alemanya".

