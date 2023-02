El «Zona Franca» torna dilluns amb Danae Boronat

El retorn del, després d'un mes fora de les pantalles de, serà dilluns vinent, 27 de febrer. Serà la periodista d'esports i actual encarregada de les retransmissions de futbol femení de la cadena públicaqui conduirà el late night en aquesta segona etapa, després que Joel Díaz dimitís per la polèmica del gag que relacionava el PSC amb una esvàstica. Segons informa la cadena pública en un comunicat, Boronat aportarà una "" al programa, que mantindrà els seus trets més identitaris: la Mercabanda, els col·laboradors habituals i les entrevistes. Tot, amb l'objectiu de captar elTambé l'endemà que el programa enviés un missatge a totes les persones que hi han assistit de públic per confirmar-los el retorn de l'espai d'humor.La notícia arriba després de setmanes d'incertesa, en què no se sabia si el programa tindria continuïtat ni quina seria la cara que el dirigiria. Enmig, càstings per trobar presentador , programes pilot i candidats descartats. Tot i els múltiples intents per aconseguir donar continuïtat al programa d'humor, la cadena pública i la productora Atomic Beat Media no havien trobat el perfil indicat. Entre aquests,, que tot i ser la candidata amb més opcions de presentar el programa - gravant fins i tot un programa pilot -, finalment va rebutjar-ho per desavinences amb la direcció. Pinedaper desvincular-se d'un espai que portava la marca de Díaz i que havia quedat tacat per la polèmica. El director de la cadena,, no va acceptar les condicions, fet que va dur Pineda a rebutjar l'oferiment.Un altre dels humoristes que va ser contactat per agafar el càrrec és el mallorquí, conegut per les seves col·laboracions a l'), un dels programes insígnia de TV3, i a, de. Si bé, Juárez va rebutjar l'oferta perquè "no seria coherent" amb el que pensa i és, tal com ha explicat en una piulada en què va donar suport a Díaz. “El context fa que em sigui impossible acceptar la conducció del Zona Franca”, va lamentar.L'últim Zona Franca va ser emès el 27 de gener i aquest mateix dilluns Joel Díaz va anunciar la seva marxa del programa . Minuts després, la CCMA va anunciar que suspenia temporalment les emissions del late night , però que mantenia l'aposta pel format a l'espera de trobar un relleu per agafar el timó del programa. Des de lamantenien aque lad'emissions erai duraria només "uns dies", però fins a avui no han donat més detalls.Díaz abandonava el programa que tot just fa tres mesos va començar a presentar considerant que l' acomiadament de Manel Vidal és una decisió "injusta i inacceptable, tant en el fons com en la forma en què s'ha pres i comunicat". Vidal va simular un fals consultori polític en què situava Díaz en el quadre clàssic conformat pels, esquerra-dreta; i cultural, autoritari-llibertari. El problema va arribar, des de la perspectiva de TV3, quan va decidir situar-hi també el PSC. En aquest cas, però, els eixos ja no dibuixaven un quadrat, sinó una

