El jutge ordena reobrir la investigació de Santi Laiglesia pel crim d'Helena Jubany

Nou gir al cas. El jutge dels tribunals deque instrueix el cas ha ordenat reobrir la investigació de, principal sospitós de l'assassinat de la jove, al qual també ha sol·licitat que se li practiquin més proves d'. Per altra banda, el magistrat també ha determinat que no hi ha coincidència en l'ADN de la víctima i de Xavier Jiménez, l'altre sospitós del cas.El crim va prescriure el passat 2 de desembre de 2021, quan feia 20 anys de la troballa del cos, seguint el que marca el. Això vol dir que totes aquelles persones que mai han estat investigades per aquest delicte ja no se les podrà imputar. En canvi, sí que poden ser investigats dos noms que, en algun moment en tots aquests anys, han estat sospitosos, a més de Jiménez: el mateix Laiglesia i, que va ser detinguda i posteriorment exculpada i alliberada sense càrrecs. Tots dos formaven part de la. Per a ells també hi ha una data límit: l'octubre de 2025, quan farà 20 anys del sobreseïment del cas.El juliol de 2020, i després que aparegués ade TV3, es va reobrir la causa als jutjats de Sabadell fins al març de 2021, quan l'va dictaminar l'arxivament. En aquests mesos van desfilar per les dependències judicials diversos testimonis, a petició de la família Jubany. La justícia no va trobar suficients aquestes noves diligències i va acceptar el tancament, a petició de la defensa de Laiglesia, qui mai ha estat detingut per aquest cas. El maig de 2021 es va tornar a reobrir la causa perquè es van ordenar la pràctica de noves investigacions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor