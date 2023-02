La Fiscalia acredita pressupostos «comparsa» a la Institució de les Lletres Catalanes

Indignació de la defensa de Borràs

Quarta sessió del judici per les irregularitats a la, marcada per les primeres declaracions de testimonis. Pel(TSJC) han passat una desena de persones, entre treballadors de cooperatives que feien factures a nom d', i també altres testimonis que han acreditat que es van presentar pressupostos amb dades seves sense autorització. La Fiscalia ha mirat d'acreditar així que Herrero presentava pressupostos "comparsa" a les Lletres Catalanes per endur-se adjudicacions de contractes menors. Ell mateix ho va reconèixer en la sessió de dilluns del judici, quan va reconèixer els fets i va incriminar l'altra acusada, Laura Borràs, que aleshores dirigia la Institució. La Fiscalia ha fet declarar diversos testimonis i els ha ensenyat expedients de contractació en què consten elsque es van presentar en el seu dia per endur-se adjudicacions. Aquests testimonis han reconegut queper elaborar aquests pressupostos, però han assenyalat que algunes d'elles eren, com ara els correus electrònics o els telèfons. Un dels testimonis s'ha mostrat fins i tot sorprès per l'allau de pressupostos presentats a nom seu sense el seu vistiplau, i sobre un àmbit com el de la informàtica, sobre el qual ell no té cap mena de coneixement. En total, la Fiscalia sosté que es van adjudicarper valor de més de 300.000 euros (IVA inclòs) que de manera directa o indirecta arribaven a Herrero.L'informàtic, que s'enfronta a una pena de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental, havia demanat a algun dels testimonis si podia fer pressupostos o factures a nom seu per projectes a la ILC, però aquests s'hi van negar. Especialment significatiu ha estat el testimoni d', cunyat d'Herrero, que ha explicat a la Fiscalia que ell no va presentar mai cap pressupost a la ILC, perquè no és autònom, i que va dir explícitament a Herrero que no podia fer factures a nom seu. De tota manera, la fiscalha exhibit davant del tribunal diversos pressupostos a nom de Ramos, que el testimoni ha dit que no tenien la seva autorització. "", ha dit.El cunyat es va assabentar d'aquests pressupostos quan Herrero va ser detingut, però no va tenir cap conseqüència econòmica per a ell. Costen diversos pressupostos a nom de Ramos a la causa, que han estat ratificats per ell malgrat insistir que no els havia autoritzat. Poc abans d'ell ha declarat una amiga d'Herrero, que va fer d'interlocutora amb la ILC quan l'informàtic es trobava indisposat pels seus problemes amb les drogues. La testimoni,, ha explicat que no va autoritzar que Isaías presentés cap pressupost al seu nom, però tot i així en consten al seu nom i amb les seves dades. ", però li vaig dir que no, que no em semblava legal", ha explicat a preguntes de la fiscal.Un tercer testimoni,, també ha admès que es van presentar pressupostos a la ILC sense la seva autorització. Coneixia Borràs del grup de recerca, on també participava Herrero. A preguntes de la Fiscalia, ha dit que ell no va autoritzar l'ús de les seves dades per a presentar aquests pressupostos per a feines a la ILC, ni a Herrero ni a Borràs. "Jo no vaig fer aquests pressupostos; les coses d'informàtica se m'escapen", ha dit a la fiscal Pujol. "Disseny de postals? Jo no soc dissenyador!", ha dit, sorprès, el testimoni, que ha admès que consten les seves dades. "Un cop tens les dades és fàcil anar-les col·locant", ha afirmat. "Estic al·lucinant, em sorprèn totalment", ha afegit Tort.Aquests pressupostos, segons la Fiscalia, s'hauria fet amb dades facilitades per Borràs, que tenia accés a les dades del testimoni. La defensa de Borràs ha mirat de qüestionar que les seves dades constessin en una suposada base de dades d'Hermeneia. En tot cas, el testimoni ha dit que només ha intercanviat "quatre paraules" amb Herrero i que desconeix la seva trajectòria. Sí que. "És una doctora, una doctoríssima", ha afirmat, i ha dit que quan ella va entrar a la ILC es va renovar la pàgina web i es va fer molt més atractiva. "Allò estava més mort que viu, va haver-hi un canvi molt important", ha afirmat.Herrero s'enfronta a una pena deper prevaricació i falsedat documental com a suposat beneficiari de 18 contractes de la Institució de les Lletres Catalanes. L'acusat podria veure reduïda la seva petició de pena si es confirma l'acord amb la Fiscalia, després que dilluns l'acusat confessés els fets i incriminés Borràs. La presidenta de Junts s'enfronta a la mateixa pena, però amb una multa més elevada, i declararà al final del judici. El tercer acusat,, que ahir també va reconèixer els fets, no ha tingut un paper gaire destacat en la sessió d'avui. De fet, la seva defensa no ha intervingut durant la sessió d'avui.​La sessió ha estat marcada també per la picabaralla entre la defensa de, pilotada per, amb el tribunal i concretament amb el president,, per les limitacions dels interrogatoris, que ja es van entreveure dilluns quan els advocats volien minar la credibilitat d'. "Se m'està vulnerant el dret de defensa", ha dit més d'una vegada Elbal, mentre intentava fer preguntes a una de les testimonis.Barrientos ha frenat més diversos cops les preguntes d'Elbal, en considerar-les impertinents i al marge del que s'està jutjant aquests dies al(TSJC). Elbal, finalment, ha renunciat a continuar l'interrogatori. "No faré les preguntes que vostè vol que faci", ha reblat. Boye, al seu torn, ha acusat el president del tribunal de manca d'imparcialitat, recordant que l'objectiu de les preguntes és fer caure el delicte de prevaricació que pesa sobre Borràs. "Consta la seva protesta", ha sentenciat Barrientos.L'advocada de Borràs intentava demostrar que Herrero no era només un informàtic, sinó que també era dissenyador artístic, i que el seu era un perfil concret que justificava la contractació per part de la ILC. Un dels testimonis del dia, l'exdirector de la ILC, ha destacat el doble vessant d'Herrero, com a informàtic però també amb coneixements de literatura i d'humanitats. "Era únic", ha dit. També ha descartat que Herrero fos "l'informàtic de la ILC", com sosté la Fiscalia.

