Mesura surrealista a l'. El govern del país ha decidit reinventar lai convertir laenque utilitza com a material de. Això es deu al fet que les autoritats confisquen diàriament elevades quantitats de droga, fet que s'ha acabat transformant en un problema, ja que els magatzems policials s'estan quedant sense espai i els forns per cremar-les sense capacitat.Aquest material improvisat es crea a través del mètode d': es polvoritzen els blocs de clorhidrat de cocaïna i la pasta de coca. Tot plega es mescla amb residus decaducats, derivats del. El procés es fa amb maquinària industrial en una planta de tractament de residus als afores de la capital, malgrat que no s'ha revelat el lloc concret.L'també ha donat el vistiplau a la iniciativa i assegura que el material, un cop es solidifica, és estable, impenetrable i dur. Així, doncs, no restaa la capacitat dels edificis d'aguantar-se a peu dret. Per ara, el nou ciment s'utilitza per omplir un forat de 15 metres de profunditat on més endavant hi haurà unaque es farà servir de. En total, ja s'han fet servir 350 tones de cocaïna requisada entre 2021 i 2022.D'aquesta manera, l'Equador intenta lluitar contra un dels principals problemes del país: les bandes de narcotraficants que utilitzen el territori com a centre d'operacions per enviar la droga ai als. De fet, a banda d'aquesta iniciativa, l'executiu equatorià ha endurit les actuacions per requisar droga.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor