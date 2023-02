Notícies del 20 de febrer de 2023

14:07 La Guàrdia Urbana respon les peticions del taxi: operació contra les VTC 'pirates' a Barcelona



La Guàrdia Urbana de Barcelona ha iniciat una campanya de cinc dies contra l'intrusisme i les conductes no permeses entre els cotxes amb llicència VTC, com Uber, Cabify o Bolt. Aquest moviment de pressió sobre els vehicles pirates que actuen sense llicència o saltant-se la normativa era una de les reclacacions del sector del taxi, en plena negociació per evitar diverses jornades de vaga. Ara, la policia barcelonina ha informat d'una campanya contra "la competència deslleial" i les sancions aniran vinculades a l'estacionament i circulació d'aquests cotxes amb conductor, que no poden aparcar ni recórrer la ciutat amb la intenció de captar clients sense contractació prèvia, i a la manca d'autorització o documentació necessàries per operar. Sobretot, aquesta pressió policial se centrarà en zones de gran presència d'activitat, com les estacions de tren i bus, els llocs turístics o les zones comercials.

13:54 El PSC demana 'deixar que la justícia actuï' abans de fer valoracions sobre el cas Borràs



La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha demanat "deixar que la justícia actuï" abans de fer valoracions sobre el cas de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs. L'amic de la Borràs, Isaías Herrero, ha admès aquest dilluns al judici que presentava a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) "pressupostos comparsa" i que la dirigent independentista li deia com fer-ho. Malgrat tot, els socialistes demanen "el màxim respecte a la presumpció d'innocència i al procés judicial obert". "Un cop hi hagi sentència ferma passarem a fer valoracions polítiques. Ara mateix, no toca", ha apuntat Tortolero. Al seu torn, la portaveu socialista ha advertit que el PSC treballarà perquè es compleixin els acords sobre infraestructures als quals va arribar amb el Govern per donar suport als pressupostos.

13:43 Pere Aragonès avisa que el suport d'ERC a Pedro Sánchez en una nova investidura "no és un fet"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertit que el suport d'ERC al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una nova investidura "no és un fet". En una entrevista a Bloomberg recollida per Europa Press, Aragonès ha apuntat que, en un eventual escenari de negociació, hi hauria "noves qüestions sobre la taula". "El govern [espanyol] ha de tenir coratge per arribar al fons d'aquest conflicte, que és la sobirania de Catalunya", exposa el president català.

11:47 La Intersindical convoca una vaga general el 8-M contra les violències i desigualtats que pateixen les dones



La Intersindical convoca una vaga general el 8-M, Dia de la Dona Treballadora. L’aturada que també serà de cures, consum i estudiantil té com a objectiu denunciar les "violències, desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en l’entorn sociolaboral", segons ha assegurat el sindicat en un comunicat. La Intersindical denúncia que les diverses crisis superposades "generades pel binomi patriarcat-capital, té costos brutals sobre les condicions de vida de les classes populars, que s’aguditzen en el cas de les dones i entre aquestes, les migrants i racialitzades o les identitats dissidents".

11:36 Els comuns assistiran a les mobilitzacions contra els macroprojectes i demanen a Juli Fernández que s’hi sumi



Diversos representants dels comuns assistiran a les mobilitzacions convocades pel 26 de febrer a Sabadell i el 4 de març a Barcelona contra els macroprojectes de l'ampliació del Prat, el Hard Rock i el Quart Cinturó. Així ho ha anunciat el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, aquest dilluns en roda de premsa. En la seva intervenció, ha manifestat el seu desig que el conseller de Territori, Juli Fernández, s'hi sumi: "M'agradaria comptar amb Juli Fernández a la manifestació de Sabadell i compartir una estona per explicar-li perquè no necessitem aquest macroprojecte [Quart Cinturó]". Mena ha insistit que malgrat l'acord pressupostari entre el PSC i el Govern d'ERC que inclou el compromís de tirar endavant aquests macroprojectes, els comptes no inclouen partides pressupostàries per dur-los a terme: "Això és gràcies a En Comú Podem en les negociacions pressupostàries", ha afegit. Des dels comuns esperen que aquestes manifestacions serveixin per demostrar que la "voluntat majoritària" és contrària als macroprojectes, i ha afegit que aturar-los depèn de la "voluntat exclusiva" del Govern d'ERC. Informa Carme Rocamora.

08:38 La Moncloa afirma que no té prevista cap nova reunió de la taula de diàleg



El govern de Pedro Sánchez no té cap intenció de convocar una nova reunió de la taula de diàleg. Així ho ha assegurat la portaveu de l'executiu i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en una entrevista a El Periódico. En relació a la possibilitat que la Moncloa prengui alguna decisió per reduir la inhabilitació dels dirigents independentistes -per exemple, en forma d’indults-, Rodríguez ha estat taxativa: "El govern ja prendre una decisió sobre aquests assumptes". En la revisió de les sentències d'acord amb el nou codi penal, el Tribunal Suprem va mantenir les inhabilitacions per a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. "Ens entenem perfectament amb la Generalitat", ha afirmat la portaveu de l'executiu espanyol sobre la relació amb el Govern d’ERC.