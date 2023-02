Així s'ha buidat Sau en un any: del 47 al 17%

El poble de Sant Romà, al descobert

L'església de Sant Romà de Sau, aquest dilluns. Foto: Emili Vilamala

La llevantada d'inicis de febrer no ha permès mitigar la sequera . Destaca el cas de l'que continua el descens i ja només es troba alde la seva capacitat. La imatge comparativa del fotògrafho diu tot: just fa un any, quan el dèficit hídric ja es començava a fer notar, estava al 47%, 30 punts més que avui.Tradicionalment, el campanar de l'era la referència més popular de les reserves d'aigua. Amb l'actual sequera, tot l'edifici – és l'església més antiga del món que es conserva sota l'aigua - fa mesos que ha emergit completament. També ho han fet les cases de l'antic poble,amb la construcció de l'embassament, i on s'han arribat a organitzar visites guiades El pantà de Sau és, entre els grans de les conques internes, el que presenta una situació pitjor. Ja no només són 30 punts respecte a l'any passat, sinó que la. I la situació anirà a més si no s'encadenen diversos episodis de pluja. Actualment, el: 0,16 i 3,0 m3/s, respectivament.També cal tenir en compte el fet que forma part d'un sistema conjunt amb dos embassaments aigües avall:i el. L'prioritza tenir el màxim nivell possible a Susqueda –a hores d'ara al 36%-, per garantir una bona qualitat del recurs hídric, que es capta al Pasteral i es transvasa cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.Tot i aquesta priorització, l'embassament de Susqueda també està a una situació molt complicada, ambque fa un any. De fet, ha emergit l'antic pont de Querós per primera vegada des de la sequera extrema del 2008

