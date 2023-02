De Barcelona a Madrid en 30 minuts?: així és el tren que vol substituir l'AVE

Com funciona l'HyperloopTT?

Aquest dilluns, quan s'han complert 15 anys de l'inici del servei d'AVE entre Barcelona i Madrid , elcontinua ampliant la distància amb l'. La sortida de la pandèmia i la liberalització de l'alta velocitat a l'Estat han disparat la quota de mercat del tren en la ruta Barcelona-Madrid fins al 75%, triplicant l'avió, que cau fins al 25%.Malgrat tot, però, és evident que el tren és molt més lent que l'avió. Mentre que anar per terra entre lai la de l'implica un viatge de prop de dues hores i mitja que es poden allargar amb parades entremig, fer-ho per aire és inferior a l'hora i mitja. Ara bé, hi ha un projecte que vol reduir el temps que es triga a anar en tren entre Barcelona i Madrid, i seria encara menys que en avió.I és que l'es proposa unir les dues capitals en, una fita que implicaria una autèntica revolució en el món del transport públic. El projecte, d'origen francès, va ser fundat el 2013 i planteja un nou sistema d'alta velocitat utilitzantper transportar persones a velocitats extremadament altes i mai vistes. A més, els impulsors defensen la sevaeconòmica i mediambiental.La proposta assegura que pot crear uns trens que vagin aper hora amb un cost elèctric molt reduït i el sistema consistiria en unesen què cabrien entre. Per ara, els impulsors ja han fet proves en diferents llocs del món i treballen per seguir testejant la viabilitat del projecte.

