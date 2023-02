Repartir mercaderies de nit i multiplicar «lockers»: el pla de Barcelona pel futur imminent del comerç

Dues claus: els pàrquings i la nit

Vehicle de zero emissions i altres puntals

Barcelona té un pla per capgirar l'actual. És un projecte ampli que va des de l'entrega de paquets d'Amazon a l'arribada dels aliments al mercat. Segons aquest pla de ruta municipal, presentat aquest dimarts, l'any 2030 s'haurienvinculades a la distribució urbana de mercaderies. Augmentar l'eficàcia sense afectar la ciutadania. Aquest són els dos grans principis presentats pels responsables de l'Ajuntament. Per fer-ho, el projecte barceloní voli, alhora, canviar els hàbits dels consumidors amb el comerç electrònic: quei no al domicili.Després d'un procés participatiu amb una seixantena d'entitats, el govern municipal ha presentat l'Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies 2030. L'acord inclou també-bicicletes amb càrrega- en funcionament habitual o "reduir molt la indisciplina". En aquest sentit, la tercera tinent d'alcaldia,, ha xifrat aquesta disminució necessària en "un 60%".Algunes d'aquestes dades tenen un punt difús, perquè són xifres que impliquen moltes empreses privades i costen d'aconseguir, remarca el director de Serveis de Mobilitat municipal,, apunta el tècnic. De fet, un dels objectiu del pla barceloní és millorar la informació sobre tot el sector. Tanmateix, pel que fa al comerç electrònic, sí que hi ha una primera estimació. Així, del total de repartiments de paqueteria online que es donen a la ciutat, l'Ajuntament calcula que "entre el 8% i el 10%" d'aquestes operacions es donen actualment a lockers. Unes dades que encaixen amb la informació interna d'Amazon , que va publicarrecentment.Això ara es vol multiplicar per quatre. "I no tot passarà per ampliar punts de recollida", ha deixat entreveure Gomila. Així, també ha plantejat estirar la disponibilitat horària dels espais per rebre i recollir paquets.Igualment, una de les màximes prioritats d'aquest pla és el creixement de la capacitat de càrrega i descàrrega a la ciutat. Un dels eixos prioritaris del transport que hi ha a la ciutat, ha mencionat Bonet. "És un servei essencial", ha resumit. Per això l'acord s'ha plantejaten els pròxims set anys.Això, però, no significa que ara es veuran moltes més places al carrer reservades a aquesta activitat. Des del consistori es preveu una expansió d'aquesta disponibilitat de la càrrega i descàrrega ajustada a cada zona. Així, pot ser que en un punt de la ciutat s'ampliïn els espais en calçada per parar i entregar mercaderies, si no hi ha conflictes d'espai amb el veïnat, però que en altres zones de la ciutat amb. En aquests contextos, la nit i els pàrquings seran claus."Potenciar la distribució urbana nocturna" és un dels principals objectius que entoma la ciutat, segons Adrià Gomila. En aquest sentit, el director de mobilitat sostenible de l'associació de distribuidors i fabricants AECOC,, també ha defensat en roda de premsa queen la distribució de mercaderies, i que més camions operin "quan la població està descansant", no caldria ampliar els horaris diurns de càrrega i descàrrega.Sigui com sigui, Gomila insisteix en un pla que buscarà ampliar les facilitats a la càrrega i descàrrega, però que una part d'aquests nous espais seran. Seran "llocs invisibles per a la resta de la ciutadania", però que seran de gran utilitat per al sector, planteja el tècnic.Si bé s'ha evitat concretar amb quin suport, l'Ajuntament també preveu ajudar l'empresa privada "per a lapreparat per realitzar distribució urbana de mercaderies". Entre altres mesures, encara en l'àmbit tecnològic, hi ha l'expansió de l'app SPRO -que utilitzen els repartidors de mercaderies- al 75% dels municipis metropolitans, per coordinar-se millor. En la paqueteria, també es vol arribar al fet que un terç dels lliuraments que es facin a la ciutat no vagin del proveïdor directament al consumidor, sinó que passin per utilitzar entremig les instal·lacions dels Centres de Distribució Urbana de Mercaderies (CDUM's) i el repartiment sostenible posterior.En el mateix sentit, es volper incrementar el repartiment de mercaderies lluny de l'impacte veïnal. I es prepara més pressió policial de "control a la indisciplina" dels repartidors o les empreses que els contracten. Igualment, es pretén arribar a la xifra de "zero morts, zero ferits greus" en la distribució urbana.

