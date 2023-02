Mor un treballador durant el muntatge del Mobile World Congress

Accident laboral mortal durant el muntatge del Mobile World Congress (MWC). El treballador d'una empresa especialitzada en càrrega i descàrrega ha mort aquest dilluns de manera accidental durant els treballs de muntatge Mobile al recinte Gran Via de la Fira de Barcelona, segons ha informat la mateixa Fira en un comunicat.



L'accident s'ha produït durant la descàrrega de material pesat d'un camió per causes que encara s'estan investigant i el treballador ha mort a l'Hospital de Bellvitge després de ser traslladat d'urgència al centre donada la gravetat de les ferides. La Fira de Barcelona ha lamentat profundament els fets i ha traslladat les seves condolences a la família de la víctima.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor