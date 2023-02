​Canvi d'hora 2023: quin dia arriba l'horari d'estiu?

Quin dia s'ha de canviar l'hora al rellotge?

Cal avançar o retardar el rellotge?

Per què s'ha de canviar l'hora al març?

Com adaptar-nos al canvi horari d'estiu

El canvi d'hora és definitiu?

2023: Diumenge 26 de març

2024: Diumenge 31 de març

2025: Diumenge 30 de març

2026: Diumenge 29 de març

Les jornades cada dia tenen un minut més de Sol i d’aquí que la sensació primaveral vagi a més amb el pas del temps. Els dies són més llargs, per tant, l’hora s’haurà d’avançar, com és habitual. Aquest horari es mantindrà fins el 29 d'octubre de 2023.El canvi compleix amb una directiva de laque té com a objectiu l'. D’aquesta manera s'aprofiten més hores de sol. La pauta aixeca una gran polèmica, ja que el 64% dels europeus van demanar mantenir l’horari d’estiu durant tot l’any en una enquesta no vinculant.Com cada any, el rellotge s’ha de canviar el darrer diumenge de març. El diaes produirà el canvi per ser precisos. La gran majoria de rellotges digitals ho faran automàticament, com els del telèfon mòbil.Pel canvi d’horari d’estiu cal. A les dues de la matinada s’haurà d’avançar 60 minuts, és a dir, fins a les tres. D’aquesta manera, el diumenge 26 de març tindrà una hora menys que la resta de dies. Això vol dir que sortirà i es pondrà el sol més tard a partir d’aquell dia.El canvi pretén. En el mes d’octubre es retrocedeix una hora i en el mes de març s'avança una. Tots dos permeten que l’horari de l’alba es mantingui entre les 6:30 i les 7:00 hores del matí. En canvi, l’hora en què es pon el sol pot variar tres hores, ja que a l’hivern es fa de nit a les 18 hores de la tarda i a l’estiu a les 21:30 hores, els dies més llargs.Tot i fer-se a la matinada del cap de setmana per generar menys impacte a la població, el canvi d’hora pot afectar infants i persones grans. Pot causar, símptomes que desapareixen al cap d’uns dies. En aquest cas, es recomana cuidar especialment els hàbits del son aquell cap de setmana: evitar les migdiades llargues, no sopar en excés, no forçar-se a dormir més o menys per intentar compensar el canvi…Els canvis d’hora per l'estiu es mantindran fins al 2026. El Govern ha establert l’inici i final de l’horari estival, ja que les negociacions per fixar una hora permanent no avencen a Europa. Els canvis dels següents anys són:La Unió Europea no ha decidit si eliminar o mantenir la norma, ja que els diferents països no s’han posat d’acord. En canvi, el Senat delsva decidir mantenir l’horari d’estiu el 2023 de forma permanent i no realitzar cap canvi.

