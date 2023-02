El sector del taxi amenaça d'anar a la vaga durant la celebració del, que comença el 27 de febrer i acaba el 2 de març, després de la "treva" decretada a finals de gener . Ara per ara, la vaga està convocada, però caldrà ratificar-la. Així, tots els ulls estan posats en aquestaEn aquest context, s'ha viralitzat a les xarxes socials el vídeo d'un doblatge fictici d'una arenga del portaveu del sindicat Élite Taxi,, als conductors en la hipotètica assemblea, com si fosrepresentant el guerrer escocèsa la famosa escena del film de Hollywood. "", comença mentre fa l'entrada triomfal davant les fileres de soldats."Taxistes de Barcelona, us parlo amb el cor a la mà, tal com vam acordar a l'anterior assemblea, sou vosaltres qui decidireu què fem a la fira del mòbil. El dia 27 -de febrer-, a les 11:00 hores, us vull a tots a les portes de la fira", els incita. "No us fa ràbia que se us riguin a la cara?", segueix. I tots esclaten: "La liarem! La Liarem!".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor