Nou terratrèmol de magnitud 6,4 al sud-est de Turquia

Unen l'escala de Richter ha sacsejat de nou aquest dilluns el sud-est de, a prop de la costa del Mediterrani. El(USGS, per les sigles en anglès) ha registrat el sisme a tres quilòmetres de la ciutat d'Uzunbag, a la, al voltant de les 18:04 hores, la mateixa hora que a Catalunya. Tot, el dia quede possibles supervivents pels terratrèmols del dilluns 6 de febrer.Els sismes a Turquia i Síria són els cinquens més mortals de l'actual segle . Només queden per sobre el del Pakistan el 2005, que va deixar 73.000 morts; el de la Xina el 2008, amb un recompte de 87.000 decessos; el de l'Oceà Índic del 2004, en què van morir 260.000 persones; i el d'Haití del 2010, el més devastador dels últims 23 anys, on 316.000 persones van perdre la vida.

