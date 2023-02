Tanca el Pinotxo, històric bar de la Boqueria, per disputes familiars

En plenes obres de reforma del mercat de la, una mala notícia. L'històric. Obert des del 1923, i amb quatre generacions de la mateixa família conduint-lo, aquest diumenge 19 de febrer ha estat el seu últim amb aquesta propietat.Segons ha avançat Betevé, el local hai l'han adquirit els propietaris d'un altre local de restauració del mateix mercat, el bar. L'origen de la decisió de l'amo del bar, Juanito Bayén, és unaamb els seus nebots, que gestionaven el negoci des que ell va jubilar-se als 89 anys el desembre passat.Tot i que els dilluns són el dia de descans setmanal del local habitualment, i avui era el dia de reobertura de la meitat muntanya del mercat després de les obres, el local no aixecarà la persiana demà, o almenys no ho farà amb les mateixes cares darrere la barra. Tal com ha comunicat el gerent del mercat,del local ni tampoc si es farà sota el mateix

