ja té nou president. Després de la dimissió d'arran del cas dels trens que no cabien pels túnels , el govern espanyol ha nomenat el català Raül Blanco com a nou màxim dirigent de la companyia de trens estatals. El membre del va ser destituït just fa dos mesos com a secretari general del Ministeri d'Indústria , però ara l'executiu estatal el recol·loca al capdavant de Renfe.Juntament amb Taboas, també ha presentat la seva renúncia la secretària d'Estat de Transports,, que serà substituïda pel madrileny. Les dues dimissions es deuen al desastre amb els trens destinats a la xarxa de Rodalies de. El pla era estrenar els combois el 2024, però el contratemps obligarà a reformular el calendari i ajornar-ho fins al 2027.I és que fins a 31 trens dissenyats per Renfe i destinats a la xarxa de Rodalies de Cantàbria i Astúries no poden passar pels túnels per culpa d'un error de càlcul. Són massa grans. Un error que podria costar fins a 258 milions d'euros de les arques públiques de l'Estat. I no només això. Un error que endarrereix dos o tres anys més la renovació dels trens a les comunitats autònomes. Davant la gravetat de la situació, Raquel Sánchez ja havia anunciat "destitucions imminents".El govern espanyol va aprovar a finals de desembre el cessament de Blanco. El polític català va estar a càrrec de la negociació de la reindustrialització de les plantes de Nissan a Catalunya així com dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) en els que col·laboren administracions, empreses i centres d'investigació dedicats a l'automoció.En un comunicat del Ministeri d'Indústria, la seva titular, Reyes Maroto, va agraïr la "vocació de servei públic" i "l'excel·lent treball" de Blanco. Raül Blanco, amb àmplia experiència al món acadèmic i a l'administració de la Generalitat, l'Ajuntament de l'Hospitalet i l'Estat, és també membre de l'executiva del PSC, on ocupa el càrrec de secretari d'Indústria, Energia i Transició Digital.

